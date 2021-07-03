Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye karşı güçlerini birleştiren Burdur üreticisi, bu yıl altıncısı düzenlenen Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nda boş stant bırakmadı. Burdurlu tüm üreticilerin yer aldığı fuar için Burdur Valisi Ali Arslantaş “Bu fuar, alın teri ile akıl terini buluşturan, önemli bir fuar” dedi.GL Platform tarafından düzenlenen Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen fuarda tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıktı.Açılış törenine Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, sektör temsilcileri ile ziyaretçiler katıldı.Açılışta konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, fuara katılım gösteren 104 firmaya teşekkür etti. Arslantaş "Alın terini akıl teri ile buluşturan, tarımda yeni teknoloji ve fırsatların sunulduğu güzel bir fuardayız" dedi. Dünya genelinde en önemli konunun "Üretim" olduğuna dikkat çeken Vali Arslantaş "Hatırlayın, bundan üç yıl kadar önce Sudi Arabistan önderliğinde ambargo uygulanmıştı. Herkes bir kez daha gördü ki petrol ve dolar yenmiyor, altın ve dolar kazana girmiyor. Öyleyse ara vermeden üretmek gerekiyor" dedi.Burdur'un da bu açıdan önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Vali Arslantaş şöyle devam etti:"Söz sahibi olduğumuz ürünlerimizde örneğin süt ve lavantada üretimimiz aksamadan devam etti. Sulama sorunlarının, enerji sıkıntılarının, gübre, mazot fiyatlarının farkındayız. Bu konuda yani desteklemeler ile ilgili bakanlığımız temsilcileriyle bir araya geldik. Bakanlığımız olumlu yaklaştı. 130 çeşit tarımsal destek var ve bunların 47 tanesi ilimizde mevcut. Daha sadeleştirilip, anlaşılır bir hale getirilmesi için çalışmaları yürütüyoruz. Biz her zaman üreticimizin yanındayız”Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise bölgesel kalkınma ile yapılan çalışmaları yakınen takip ettiğini belirterek “Biz mevzu üretim, tarım ve hayvancılık olduğunda, siyesetçi, bürokrat, üretici, tüketici ayrışmadan bir araya geliyor, tek yürek oluyoruz" dedi. Şartlar ne olursa olsun üretimden asla uzaklaşmamak gerektiğini ve üretici ile sanayicinin arasındaki köprünün daralmasının zorunlu olduğunu belirten Ercengiz “Unutmayın ki bugün sanayici üreticiye sahip çıkmazsa, yarın sanayide işleyecek ürün bulamayız” diye konuştu.Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ise Türkiye'nin "üretim" için her şeye sahip olduğunu ancak çiftçiliğin daha çok özendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gündüzalp, tarımla uğraşanların yaş aralığının kırsalda 55'e çıktığına dikkat çekerek "Tarım sektörü ancak genç, dinamik, teknolojiye açık bir iş gücüyle sürdürülebilir olur. Tarımda büyümeyi yakalamak istiyorsak desteklerle gençlerin kırsaldan uzaklaşmasını önlememiz, üretimin önündeki zorlukları kaldırmamız gerekiyor” dedi. Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay da fuarların çiftçi, üretici ve hayvancıların teknolojiden faydalanmaları için büyük önem arz ettiğini belirtti. Açılışın ardından GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, katkıları ve desteği nedeniyle Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi takdim etti. Vali Arslantaş da yine fuarın danışma kurulu üyeleri ve destekçilerine teşekkür plaketlerini verdi.