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SALDA GÖLÜ PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİ

Salda Gölü'nde akılalmaz görüntüler! Nargile içip, çamur banyosu yaptılar

SALDA GÖLÜ PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİ
BURDUR
G.Tarihi: 22.07.2021 20:53
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
SALDA GÖLÜ'NDE PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİ
Salda Gölü'nde Akılalmaz Görüntüler! Yasağa Rağmen Nargile ve Çamur Banyosu Keyfi
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Halk plajına gelen ziyaretçiler suya girip, gölün eşsiz güzelliğini izledi. Yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler ise sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.

Kurban Bayramı'nda Salda Gölü plajında çamur banyosu ve nargile içen şahıslara yönelik yapılan soruşturmada yaptırım cezası uygulandı.
Kamuyoyunda ve ulusal basında bu olaya sıkça yer verilmişti. Burdur Valiliği açıklamada bulundu...


T.C.
BURDUR VALİLİĞİ
Basın Açıklaması 2021/83
 
22.07.2021 günü İlimiz Yeşilova İlçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde yapılan denetim ve kontroller esnasında;

çamur banyosu yaptığı, tütün ürünü kullandığı tespit edilen 5 şahıs hakkında emre aykırı davranıştan dolayı toplamda 2.135 idari yaptırım cezası uygulanmıştır.
 
Burdur Valiliği olarak Salda Gölünün koruma kullanma dengesinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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