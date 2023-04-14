'Önemli' fuarGL Platform tarafından tarafından düzenlenen Teke Yöresi 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenecek. Burdur Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Üstüner, ekonomisinin yüzde 60'ından fazlası hayvancılık sektöründen oluşan Burdur'da düzenlenecek Teke Yöresi 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın 'çok önemli' olduğunu vurguladı.Üstüner "Fuarın ilk gününde paydaşı olduğumuz Hayvan Refahı Projesi kapsamında bir sunum gerçekleştireceğiz. Fuarların şehre ve sektöre olan katkılarının bilincindeyiz. Bu doğrultuda önlemlerimizi alarak, yine Burdur'a yakışır bir fuar gerçekleştirmek için kolları sıvadık" dedi.Şimdiye kadar Türkiye'de görülmeyen bir suştan kaynaklanan ve sektörü vurup geçebilen şap hastalığı konusunda Burdurlu üreticilerin bilinç düzeyine güvendiklerini belirten Üstüner "Bu hastalık ülke hayvancılığında yüzde 40'a varan bir verim kaybına neden olabiliyor, ilimiz ekonomisinde de çok önemli yere sahip olan sektörümüzün daha büyük zararlar görmemesi için çok dikkatli olmalıyız" dedi. Üstüner, şap hastalığının daha çok yayılmaması için üreticilere büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizerek "Tarım Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu hayvan hareketlerinin kısıtlanması kararına sıkı sıkıya uyulmalı. Çift tırnaklı hayvanlarımız biran önce aşılanmalı. Hayvancılık işletmelerinin girişlerinde biyogüvenlik tedbirleri arttırılmalı. Girişlerde mutlaka dezenfektan olmalı, bunu fuarımız için de önereceğiz" diye konuştu."DİKKATLİ OLMALIYIZ"Burdur İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldız ise fuarı desteklediklerini vurgulayarak şehrin tüm paydaşlarını fuara davet etti. Yıldız "Bu fuar yeni teknoloji ve ürünleri, alıcı ve satıcıları aynı çatı altında buluşturan, bilinçlendiren verimli bir fuar. Ülke hayvancılığı zor zamanlardan geçiyor. Girdi maliyetlerindeki artışlar ve felaketlerin yarattığı sıkıntıların üstüne bir de şap hastalığı sektörü kırdı geçirdi. Yetiştiricilerimiz arasında büyük panik yaşandı, elimiz kolumuz bağlandı. En az hasarla atlatmak için dikkatli olmalı, bilinçlenmeliyiz" dedi."BURDUR ÜRETİCİSİ BİLİNÇLİDİR"Burdur Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kubilay da Burdur için tarım ve hayvancılık sektörünün vazgeçilmez bir noktada olduğunu belirterek "Türkiye genelinde en fazla ekilmeyen arazi Burdur'da, aynı zamanda şehrimiz karasal iklimin geçit bölgesidir. Tüm bu sıkıntılara rağmen üretilen mahsullerin kalitesinden de anlaşıldığı gibi Burdur çiftçisi, üreticisi bilinçlidir ve teknolojiyi yakından takip eder. Çiftçiye verilen desteklerin artması, yeni teknolojilerin ve ürünlerin fuarlarda tanıtılması lazım. Bu doğrultuda gerçekleşecek olan fuarımızın üreticiler için verimli geçmesini diliyoruz" dedi.