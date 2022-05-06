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Burdur’da fuar için güç birliği

Burdur’da fuar için güç birliği
BURDUR 0
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Burdur’da fuar için güç birliği
 
Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünün bir araya geleceği Teke Yöresi 7. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı öncesinde güç birliği yapan sektör temsilcileri katılım çağrısı yaptı.
 
Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli üretim merkezi Burdur, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Teke Yöresi 7. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'na ev sahipliği yapacak. GL Platform tarafından düzenlenecek fuar, tarımdaki son yenilikler ile teknolojik gelişmeleri sektör temsilcileriyle buluşturacak. Dört gün sürecek fuar, düzenlenecek yarışmalarla renkli görüntülere de sahne olacak.
 
“FUARLAR ÜRETİCİNİN SESİDİR”
Burdur Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kubilay, çiftçiler için  zor bir yıl olduğunu vurgulayarak “Mazot, yem, gübre, tohum, zirai ilaç ve çiftçinin kullandığı aletlerin fiyatları neredeyse yüzde 300 arttı. Çiftçi taban gübresini de üst gübresini atamadı. Unutmayalım üretim yoksa, tüketim de yok” dedi. Fuarların her koşulda üreticinin sesi olduğunu söyleyen Kubilay “Bu doğrultuda tüm zorluklara rağmen Teke Yöresi 7. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nı destekliyoruz. Fuarın üreticilerimiz için verimli geçmesini diliyoruz” diye konuştu.
 
“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”
Burdur Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Üstüner ise pandemi sürecinin ve Rusya Ukrayna savaşının, gıda güvenliğinin stratejik olduğunu en yalın haliyle ortaya koyduğuna dikkat çekti. Üstüner “Ülkemiz, tarım ve hayvancılık açısından büyük potansiyele sahip. Bu sektörlere verilecek önem ve desteklerle, gıda güvenliği açısından iyi yerlere gelebileceğimiz ortada” dedi. Tarım ve hayvancılık fuarlarının hem üreticiler hem de ülke için sektörel ve sosyal alanda çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Üstüner “Bu anlamda fuarımızın şehre hareketlilik getireceğine inanıyoruz. Biz de Burdur Veteriner Hekimler Odası olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.
 
“MORAL OLACAK”
Burdur İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldız ise fuarı desteklediklerini belirterek “Ekonomik tabloya rağmen üreticiler olarak ümitliyiz. Gelecek günlerin güzel olacağını umuyoruz. Bu dönemi lehimize çevirmek istiyorsak fuarlara ihtiyacımız var” dedi. Bu bilinçle eğlenceli yarışmaların da gerçekleştirileceği fuarın üreticilere moral olacağını da söyleyen Yıldız “Şehrin tüm paydaşlarından ve üreticilerden yoğun katılım bekliyoruz” dedi.
 
“SAHİP ÇIKALIM”
Burdur İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Çayır da fuarın kent ekonomisi için önem taşıdığını söyledi. Çayır “Kolaylaştırıcı metotları, işgücünü azaltacak ekipmanları ve yeni teknolojiyi üreticilerle buluşturacak bu fuar için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ticari işletmelerin marka değerlerinin perçinleneceği ve yerel işletmelerin prestij kazanacağı bu fuarın üreticilerimize ivme sağlayacağını öngörüyor, herkesi fuara sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.
 
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