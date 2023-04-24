TKDK Burdur İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, Burdur'un büyükbaş ve küçükbaş süt hayvancılığının Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Bölgeye damgasını vuran Teke Yöresi 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın, Burdur üreticisine ve çiftçisine endüstriyel ve teknolojik anlamdaki yenilikleriyle katkı sunan, firmalar arasındaki dayanışmanın da yansıması olduğunu belirterek "Fuarımız hem ilimiz hem de ülkemiz için çok kıymetli" dedi.GL Platform tarafından tarafından düzenlenen Teke Yöresi 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenecek. Isparta, Antalya, Denizli, Afyon ve Muğla gibi çevre illerdeki çiftçilerin de her yıl fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldıran "Bu fuar, teknolojileri sektördeki en iyi firmalarla bir araya getiren bir fuar" dedi. Yıldıran, ayrıca fuarda üretici ve çiftçilerin karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilme yollarının paylaşılacağını, hayvan yetiştiricilerine, tarım teknolojileri üreticilerine, sektörün firmalarına varlıklarını kamuoyuna duyurma imkanısağlamak suretiyle prestijlerini artırarak yeni pazarlar yaratacağını vurguladı."FUAR DEMEK DAYANIŞMA DEMEK"Özellikle bölgesel ve yöresel ölçekte düzenlenen fuarların 'dayanışma' demek olduğunun altını çizen Yıldıran "Fuarlar hem şehirler hem de ülkeler için yenilik, toplumsal sinerji, kültürel etkileşim ve kalkınma anlamına gelir" dedi. Yıldıran, bu doğrultuda Burdur'un her zamanki gibi fuarına sahip çıkacağına inandığını belirterek "Biz de TKDK olarak üreticilerimizi desteklerimiz hakkında bilgilendirmek ve onlarla yan yana olmak için fuarda yerimizi alacağız" diye konuştu.