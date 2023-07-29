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Burdur'da Ekmek Fiyatına Zam Geldi

Burdur'da Ekmek Fiyatına Zam Geldi
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Burdur'da Ekmek Fiyatlarına Zam Geliyor! İşte Yeni Fiyat Listesi
Burdur ve ilçelerinde artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına zam geliyor. Burdur'da 5 liradan satılan normal ekmek, 7.5 lira olacak.
Burdur ve ilçelerinde 5 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren zamlanacağı belirtildi. 5 TL’den satılan 200 gram normal ekmeğin gramajının 230 grama çıkarılarak fiyatının 7.5 TL olarak belirlendiği açıklandı.
Ayrıca, 10 liradan satılan tam buğday ekmek 15 liraya, 10 liradan satılan kepekli ekmek 13 liraya satılacağı öğrenilirken, 5 liradan satılan simit fiyatının da 7.5 lira olarak belirlendiği duyuruldu.
Fırıncılar, hammadde, yakıt, maya, işçilik ve işçi giderlerinden dolayı zam yapıldığını ifade etti.
Zam kararının 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Ekmek fiyatlarındaki bu değişiklikle birlikte tüketicilerin ve fırıncıların yeni fiyat düzenlemelerine uyum sağlaması bekleniyor.
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