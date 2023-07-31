BAKA Yönetim Kurulu Burdur'da Toplandı



Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Temmuz Ayı Olağan yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.



Burdur İl Özel İdaresi hizmet binasında yapılan toplantıya Dönem Başkanı Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın yanı sıra Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı Isparta Valisi Sayın Aydın Baruş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik katıldılar. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve BAKA Personeli de toplantıda hazır bulundu.



Dönem Başkanı Vali Arslantaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, BAKA Genel Sekreteri Güler ve uzman personelin ajansın çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme sunumunun yapılmasının ardından gündem görüşülüp karara bağlanması ile toplantı sona erdi.



BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Arslantaş toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Ersin Valimizin Başkanlığında üç ilimize hizmet eden yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde diğer sanayi odalarından yeni üyelerimiz geldiler. Onlarla da çalışmalarımıza devam ettik.



Bu bağlamda Bölgemizdeki üç ilimizde devam eden 52 adet projemizle yaklaşık yüz on dokuz milyon TL yatırımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunun yanında projelerimizde, kadın ve genç istihdamını, kaynak kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasını, sektörler arası etkileşimin birlikte değerlendirilmesini de önemsemeye devam ediyoruz.



Yönetim Kurulu toplantımızın ve alacağımız kararların üç ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.