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Burdur Fuarı'nda öncelik sağlık

Burdur Fuarı'nda öncelik sağlık
BURDUR
G.Tarihi: 28.06.2021 08:45
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Burdur Fuarı'nda öncelik sağlık
 
GL Platform Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, 1-4 Temmuz tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenecek.
 
Tarımdaki son yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin sergileneceği fuarda, büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmeler görücüye çıkacak. Fuarda üreticiler alıcılar ile buluşacak. En son 2019 yılında düzenlenen 200 markanın yer aldığı fuarı 80 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl fuar pandemi kuralları kapsamında profesyonel ziyaretçiye açık olacak. 
 
GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, Türk Tarım ve Hayvancılık sektörlerinin gelişimini engelleyen en önemli sorunların başında; küresel kuraklığın ve hayvan hastalıklarının getirdiği problemler, artan enerji ve yem fiyatları, kalifiye işçi sıkıntısı, hayvansal ürünlerin çok düşük fiyatlara alıcı bulması, yetersiz ve verimi düşük damızlık hayvan sayısı geldiğini, bu yıl bu sorunlara bir de pandemi zorluklarının eklendiğini söyledi. Ceylan “Bu fuar, sorunlarla başa çıkabilme yollarını paylaşacak; hayvan yetiştiricilerinin, tarım teknolojileri üreticilerinin ve sektörün firmalarının, varlıklarını kamuoyuna duyurma imkanı sağlayacak; prestijini artıracak ve yeni pazarlar yaratacaktır” dedi.
 
‘Önce sağlık’ 
Ceylan, fuarların yeni bilgiler edinme ve yenilikçi uygulamaları görmenin yanında sosyalleşme bakımından da büyük kazançlar sağladığına dikkat çekti. Ceylan “Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlem ve tedbirler gereği bu yıl yarışma ve etkinliklerimiz yapılmayacak. Fuarın girişinden çıkışına kadar her aşamada 'önce sağlık' diyeceğiz. Bu kapsamda geçen yıllara göre ziyaretçilerimiz farklı bir fuar ile karşılaşacak” diye konuştu.
 
Ceylan, ‘sağlık öncelikli’ bu farkları şöyle sıraladı:
“İlk kuralımız maske ve mesafe. Sosyal mesafe kurallarına göre giriş ve çıkışlar yapılacak, tüm giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Stant koridorlarımız, normalde diğer fuarlara göre daha geniş ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında koridorlarımız bu kez en az 3 metre genişliğinde olacak. Fuar alanımıza giren ziyaretçi sayısı belirlenerek ziyareti kapasitesine ulaşıldığında yeni ziyaretçi alınmayacak”
 
“Burdur üreticisine sahip çıkacak”
Fuarları yenilik, sinerji, kültürel etkileşim ve kalkınma anlamına geldiğini vurgulayan Ceylan “Bir fuar yapmak demek ekonomiye can vermek demektir. Burdur böyle zorlu bir dönemde dahi üreticisine sahip çıktığının göstereceğine inanıyoruz” diye konuştu.
 
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