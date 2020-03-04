Gölhisar’da Yaban Hayatına Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğüne bağlı Gölhisar Şefliğince 21-22 Şubat 2020 tarihlerinde Armutlu Yaylası mevkiinde yemleme destek çalışması yapıldı.Zorlu kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için karla kaplı bölgelere 50kg buğday bırakıldı. Yaban hayvanlarının korunması açısından büyük önem arz eden yemleme çalışmalarımız kış ayları boyunca devam edecek.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü