Burdur’da 18. Madde uygulaması üzerine çıkan tartışmada AK Parti grubu meclisi terk etti. Bir önceki gün hak sahiplerine mesaj atarak kendini platform başkanı olarak lanse eden ve 18. madde üzerinde kendini mağdur gören hak sahiplerini organize eden, bir önceki gün hak sahiplerine mesaj atarak meclise 10 - 15 kişilik bir grubun gelmesinin sağlanması AK Parti meclis üyelerinin 18. maddenin gündeme alınmak üzerine verilen dilekçe üzerine çıkan tartışmada AK Parti grubu meclisi terk etti. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz: “Elinde belgesi olan mahkemeye gidebilir, bir yanlışlık varsa da düzeltilir. Şu anda ülkede şehitler varken vatanın bekası konuşulurken bunun gibi siyasi çıkar uğruna bugün gündeme gelmesine izin vermem.” söylemi üzerine AK Parti grubu verilen aradan sonra toplantıya katılmadı.



Belediye Başkanı Ercengiz; “Son 10 yılda 18. madde uygulaması yapılan yerden meclis üyelerimiz dahil bir metre arsası olan varsa, aldıysa ben istifaya hazırım bu sadece bir iftiradır.” Şeklinde konuşmasına devam etti.