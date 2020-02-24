Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu



Burdur Valiliğince yapılan açıklama'da;



Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada; A.K. H.Y., M.B.K. ve B.K. isimli şüpheli şahısların Burdur İli Tefenni İlçesine kaçak içki getireceği yönünde duyum alınmıştır.





Alınan duyum üzerine Tefenni İlçesi Hasanpaşa Kavşağında durdurulan şüpheli A.K., H.Y., M.B.K. ve B.K. isimli şahısların bulunduğu araçta, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde 15 adet 70 cc’lik Chivas Regal ve 14 Adet 70 cc’lik Jack Daniels marka olmak üzere toplam 29 adet kaçak içki (viski) ele geçirilmiştir.



Tefenni Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kaçak içkilere el konulmuş olup, yakalanan şüpheliler A.K., H.Y., M.B.K. ve B.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır.