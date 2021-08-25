BURCU GÜNEŞ 30 AĞUSTOS KONSERİ

Burdur Belediyesi'nin katkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Burcu Güneş sahne alacak.Bayram coşkusunu yaşamak isteyen tüm Burdurluları konsere davet eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “30 Ağustos sadece bizim için değil tüm dünya için önemli bir gündür. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarının ve atalarımızın bizlere emanet ettiği bu mirasa her zaman sahip çıkacağız. Büyük Zafer’in yıldönümü etkinlikleri kapsamında ülkemizin sevilen sanatçısı Burcu Güneş, sahne alacak. Tüm hemşerilerimizi 30 Ağustos Pazartesi akşamı Saat:21.00’de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşecek konserimize davet ediyorum” dedi.