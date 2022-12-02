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TÜRKİYE'NİN İLK 4 YILDIZLI OSB OTELİ

TÜRKİYE'NİN İLK 4 YILDIZLI OSB OTELİ
ANTALYA
G.Tarihi: 02.12.2022 18:37
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-TÜRKİYE’NİN İLK 4 YILDIZLI OSB OTELİ
 
Best Western International’in dünyadaki ilk VIB konsepte sahip oteli olan Antalya OSB otel ve sosyal tesisleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 yıldız ile belgelendirildi. Bakanlık müfettişlerinin yaptığı denetimlerden tam not alan Antalya OSB Oteli, Türkiye’deki OSB sınırları içindeki ilk dört yıldızlı otel unvanını elde etti.
 
Bakanlık tarafından yapılan ilk denetimde dört yıldız belgesi almaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Antalya OSB Best Western VIB Otel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Cengiz, “2017 yılından beri Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki otelimizde misafirlerimize gerek konfor gerek hizmet kalitesi bakımından üst düzeyde hizmet veriyoruz. 4 yıldız belgesi ile dünya standartlarındaki hizmet kalitemizi taçlandırmış olduk” dedi.
İLK DENETİMDE 4 YILDIZI ALDI
Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı ile birlikte artık bütün konaklama tesislerinin bakanlık denetimi altına girme ve belge alma zorunluluğu bulunduğunu belirten Cengiz, “Daha önce Antalya OSB Bölge Müdürlüğü’nün iş yeri açma ruhsatı ile hizmet veriyor iken yeni uygulama ile basit konaklama belgesi yerine Turizm ve Kültür Bakanlığına başvuru yaparak otelimizin hak ettiği 4 yıldız belgesini almayı uygun gördük. Bakanlık müfettişleri, otelimizi A’dan Z’ye denetledi. Başarılı bir şekilde denetlemeyi geçtik. Personel yeterliliği, alt yapı, fiziksel yeterlilik gibi kriterlerde yapılan denetimlerde hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadan dört yıldızlı belgeyi almaya hak kazandık. Best Western VIB konsepti dünyada ilk kez Antalya OSB’de uygulanmıştı. Şimdi Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri sınırları içindeki ilk dört yıldızlı oteliz” diye konuştu.
OSB YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR
Otelin bir vizyon projesi olduğunu belirten Cengiz, “Biz konaklama sektörüne yeni bir soluk getirdik. Antalya OSB yönetimi en başından beri, proje gereksinimlerini fazlasıyla yerine getirerek bu vizyona artı değerler kattı. Türkiye hariç 100’e yakın farklı ülkeden misafirlerimiz oldu. Misafirlerimiz otelimizden üst düzey bir memnuniyetle ayrılıyor. Bölge sanayicilerimize ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum. Ekibimizle birlikte üst düzey hizmet standardını buranın yaşayan bir kültürü haline getirip sürdürülebilirliğini sağladık. Bu özverinin fark edilip Bakanlığımızın dört yıldıza layık görmesi bizleri gururlandırdı” ifadelerini kullandı.
ALİ BAHAR: GURUR VERİCİ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar da, Antalya OSB Best Western VIB Otel’in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dört yıldızla belgelendirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Antalya’nın konaklama tesisleri ile dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Ali Bahar “Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki otelimizin Bakanlık tarafından yapılan tüm denetimlerden başarıyla çıkması ve 4 yıldız alması gurur verici. Fabrikaların yanına otel açma fikri, kulağa ilk başta ütopik geliyordu ama geldiğimiz noktada ne büyük bir gereklilik olduğu anlaşıldı. Bölge sanayicisine hem zaman hem de maliyet avantajı kazandırdı. Otelimiz, sanayicilerimize yoğun iş temposunda nefes alabilecekleri, dostlarıyla bir araya gelebilecekleri, misafirlerini ağırlayabilecekleri kaliteli bir ortam sunuyor. Konsepti ile otelcilik sektörüne yeni bir tarz, yeni bir anlayış getirdi. Otel yönetimimizi ve çalışanlarını kutluyorum” dedi.
 
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