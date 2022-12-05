Antalya’da enerji okuryazarlığı eğitimleri başladı, hedef 5 bin öğrenciye ulaşmak

CK Enerji’nin kıt kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf alışkanlıklarının oluşturulması hedefi ile 2018 yılından itibaren hayata geçirdiği Enerji Okuryazarlığı Projesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda çocuklar ile buluştu. Antalya Valiliği himayesinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Enerji Akdeniz Elektrik arasında bir ay önce imzalanan protokolün ardından belirlenen pilot okullarda eğitimler başladı. CK Enerji Akdeniz Elektrik uzmanları bugüne kadar toplam 5 okulda, enerji okuryazarlığı eğitimlerini tamamlayarak 500 çocuğa ulaştı. Proje kapsamında haziran ortasına kadar 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.CK Enerji Akdeniz Elektrik, “Enerji Okuryazarlığı Projesi” kapsamında Antalya’da belirlenen toplam 50 okulda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilkokul 3. ve 4. sınıf, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine “elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarruf yöntemleri” anlatılıyor. Eğitim alan öğrencilere enerji elçisi sertifikası verilirken yeşil enerji konusunda da toplumsal farkındalık için ilk adım atılıyor. Ayrıca Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin sonuçlarını ölçümlemek için eğitim öncesi ve sonrasını kapsayan 6 aylık dönemlerdeki elektrik faturaları takip edilerek tüketimlerini en fazla düşüren 3 okula ödül verilmesi yönünde de çalışma yürütülüyor.CK Enerji’nin Enerji Okuryazarlığı Projesi ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştığını belirten, “2018 yılından itibaren başlatılan bu projenin tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemleri tek tek görmesine olanak veren ‘şeffaf fatura’, en çok kullanılan elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren ‘tüketim hesaplama butonu’, bilinçli elektrik kullanımını desteklemek üzere de ‘tüketici kitapçığı ve ‘verimlilik önlemleri’ gibi birçok ayağı var. Bunlardan biri de geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik olarak ilk ve ortaokullarda gerçekleştirilen eğitimler. 2019 yılında bölgemize başlattığımız bu projeyi geçtiğimiz günlerde yaptığımız protokol ile yeniledik. İmzalamış olduğumuz protokol kapsamında Antalya’da toplamda 50 okulda eğitim vererek gençlerimizi elektriğin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği aşamaları, enerjinin verimli kullanımının önemini aktaracağız. Arkadaşlarımız ilk eğitimlere başladı. Hedefimiz toplam 5 bin öğrenci ile 5 bin aileye ulaşarak, enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı konusunda destek sunmak” dedi.