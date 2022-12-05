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Antalya’da enerji okuryazarlığı eğitimleri başladı, hedef 5 bin öğrenciye ulaşmak

Antalya’da enerji okuryazarlığı eğitimleri başladı, hedef 5 bin öğrenciye ulaşmak
ANTALYA
G.Tarihi: 05.12.2022 16:40
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Antalya’da enerji okuryazarlığı eğitimleri başladı, hedef 5 bin öğrenciye ulaşmak
 
Antalya Valiliği himayesinde, bir ay önce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Enerji Akdeniz Elektrik arasında imzalanan protokolün ardından pilot okullarda enerji okuryazarlığı eğitimleri başladı. CK Enerji Akdeniz Elektrik uzmanları bugüne kadar 5 okulda 500’e yakın öğrenciye enerji okuryazarlığı eğitimleri verdi. Hedef, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar 5 bin öğrenciye ulaşmak.
 
CK Enerji’nin kıt kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf alışkanlıklarının oluşturulması hedefi ile 2018 yılından itibaren hayata geçirdiği Enerji Okuryazarlığı Projesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda çocuklar ile buluştu. Antalya Valiliği himayesinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Enerji Akdeniz Elektrik arasında bir ay önce imzalanan protokolün ardından belirlenen pilot okullarda eğitimler başladı. CK Enerji Akdeniz Elektrik uzmanları bugüne kadar toplam 5 okulda, enerji okuryazarlığı eğitimlerini tamamlayarak 500 çocuğa ulaştı. Proje kapsamında haziran ortasına kadar 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
 
“EĞİTİMİ TAMAMLAYAN ÇOCUKLARA ENERJİ ELÇİSİ SERTİFİKASI VERİLİYOR”
CK Enerji Akdeniz Elektrik, “Enerji Okuryazarlığı Projesi” kapsamında Antalya’da belirlenen toplam 50 okulda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilkokul 3. ve 4. sınıf, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine “elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarruf yöntemleri” anlatılıyor.  Eğitim alan öğrencilere enerji elçisi sertifikası verilirken yeşil enerji konusunda da toplumsal farkındalık için ilk adım atılıyor. Ayrıca Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin sonuçlarını ölçümlemek için eğitim öncesi ve sonrasını kapsayan 6 aylık dönemlerdeki elektrik faturaları takip edilerek tüketimlerini en fazla düşüren 3 okula ödül verilmesi yönünde de çalışma yürütülüyor.
 
“5 BİN ÖĞRENCİ İLE 5 BİN AİLEYE DE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ”
CK Enerji’nin Enerji Okuryazarlığı Projesi ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştığını belirten CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, “2018 yılından itibaren başlatılan bu projenin tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemleri tek tek görmesine olanak veren ‘şeffaf fatura’, en çok kullanılan elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren ‘tüketim hesaplama butonu’, bilinçli elektrik kullanımını desteklemek üzere de ‘tüketici kitapçığı ve ‘verimlilik önlemleri’ gibi birçok ayağı var. Bunlardan biri de geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik olarak ilk ve ortaokullarda gerçekleştirilen eğitimler. 2019 yılında bölgemize başlattığımız bu projeyi geçtiğimiz günlerde yaptığımız protokol ile yeniledik. İmzalamış olduğumuz protokol kapsamında Antalya’da toplamda 50 okulda eğitim vererek gençlerimizi elektriğin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği aşamaları, enerjinin verimli kullanımının önemini aktaracağız. Arkadaşlarımız ilk eğitimlere başladı. Hedefimiz toplam 5 bin öğrenci ile 5 bin aileye ulaşarak, enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı konusunda destek sunmak” dedi.
 
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