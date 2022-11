Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü nedeniyle birer mesaj yayınladı.ATSO Başkanı Ali Bahar mesajında; “O’nun emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bize düşen, 10 Kasım’ları bir yas günü haline getirmek değil, O’nun hedeflerini, fikirlerini hissetmek ve ülkemiz için ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirmek üzere çalışmaktır” dedi.Mesajında Büyük Atatürk’ü devrimleri ve fikirleriyle yaşatacaklarını ifade eden Meclis Başkanı Ahmet Öztürk de, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir’ sözü her zaman bizlerin yol göstericisi ve rehberi olmuştur” ifadesini kullandı.O’NUN DEHASINI, GENÇ NESİLLERE ANLATMAYA, AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZATSO Başkanı Ali Bahar mesajında şunları kaydetti;"Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Büyük Önder’in bizlere bıraktığı en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni gösterdiği hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Atatürk’ün vizyonu, her daim rehberimiz olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Emanetlerine ve eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. O’nun dehasını, vizyonunu, fikirlerini, hedeflerini genç nesillere anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz.Ulu Önderimiz 10 Kasım 1938'de bedenen aramızdan ayrılmış olsa da O’nun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve büyük emaneti Cumhuriyet her zaman yaşayacaktır.Bu duygularla; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”BÜYÜK ATATÜRK, EKONOMİK VİZYONU İLE BİZLERE IŞIK TUTMUŞTURCumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman yüce Türk Milleti’nin gönlünde yaşayacağını dile getiren ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, mesajında şunları kaydetti;“Dünyanın en büyük liderlerinden biri olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 84’üncü yılında büyük bir özlem ve minnet ile anıyorum.Büyük Atatürk, askeri ve siyasi dehasının yanı sıra ortaya koyduğu ekonomik vizyonu ile de bizlere her zaman ışık tutmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir’ sözü her zaman bizlerin yol göstericisi ve rehberi olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ATSO olarak Büyük Atatürk’ün işaret ettiği ve bizlere çizdiği yolda ilerlediğimizi görmek, O’nun vizyonunu devam ettirmek bizlerin görevi olmuştur. Bugün, gençlere, çocuklara, kadınlara, ekonomiye, kent kültürüne ve sanatına katkı koyan bir kurum haline geldik. Bunların tamamını Büyük Atatürk’ün bizlere bıraktığı fikirler ve vizyon ile gerçekleştirdik.ATSO ve Antalya iş dünyası olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Büyük Atatürk’ün emanetlerini koruyacak, ülkemizi uygarlık ve gelişmişlik yarışında en üst seviyeye çıkarmak için yorulmadan çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle iş dünyası olarak, Büyük Atatürk'ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bedeni toprak olmuştur, ancak fikirleri, devrimleri ve bizlere bıraktığı mirası olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”