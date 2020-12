Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), yapay zekanın iş dünyasının her kademesine nüfus etmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek için başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında, Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Webinar’ı düzenledi. Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda gelişen teknolojinin üretim ve tedarik zincirinde neden olacağı dönüşüm hakkında kapsamlı bilgiler verildi.Online seminerin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayide dijitalleşmenin üretimde hız ve verimliliği artıracağını ve üretim maliyetlerini azaltacağını söyledi. Yapay zekayı sanayisine entegre eden ülkelerin rekabette ön sıralarda yer alacağına dikkat çeken Bahar, “Teknolojik gelişmeler imalat sanayinin iş yapış ve üretim süreçlerini değiştirip geliştirmektedir. Tüm süreçlerin anlık kontrol edilmesi ve verinin değere dönüştürülmesi yeteneğiyle daha akıllı, esnek, çevik, verimli, düşük maliyet ve yüksek kaliteli üretim için akıllı bütünleşik bir dijital dönüşüm sanayide zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun bir getirisi olan Antalya OSB Teknoparkımızı, öncelikle Bölgemizde devamında ise Antalya-Burdur-Isparta havzasında gerçekleşecek dijital dönüşümün tetikleyicisi olması amacı ile kurduk. Teknoparkımız ile Bölge sanayicilerimize bu dönüşüm sürecinde rehberlik etmeyi, Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamayı, yüksek katma değer üretimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.Yapay zekanın işletmelere sağlayacağı desteğin uluslararası rekabette önemli bir avantaja dönüşüeceğine vurgu yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Toprağın yağmura olan ihtiyacı, yağmurun da buluta olan ihtiyacı gibi günümüz işletmelerinin yapay zekaya gerçekten çok ciddi ihtiyacı var. Günümüz koşullarında biz ülke olarak tarım ve sanayi devrimini istediğimiz seviyelerde atlatamadık ama bugün yapay zeka konusu da ayrı bir devrim konusu. Bu konu ile alakalı işletmelerimizin gerekli çalışmaları yaparak ve araştırarak kendi işletmelerinde uygulamaları önem arz eden bir husustur. Yapay zekanın bizlerin işletmelerimize sağlamış olduğu destekler uluslararası rekabet sürecinde de gerek tarım ve gerek sanayi devriminde belki de yakalayamadığımız başarıyı yapay zekadan yararlanarak bu çağın gerekliliklerini yerine getirmiş olacağız ve uluslararası rekabette çok önemli bir pozisyon elde etmiş olacağız. Yapay zekanın ne denli hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Bizim elbette ki biyolojik zekamız ve ticari tecrübelerimiz yeterli olsa da artık daha kısa zamanda daha hızlı kararlar almak için bu noktada gerekli çalışmaları yapmamız gerektiğini ve bir an önce önlemler almamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.“Pandemi bizlerin fiziksel temasını neredeyse imkanız hale gelecek bir boyuta taşıması, sağlıktan eğitime, iş dünyasından ulaşıma ve lojistiğe kadar bir çok alanda dijitalleştirilebilecek her sürecin dijital platforma aktarılmasını zorunlu kıldı” diyerek günümüz şartlarına dikkat çeken Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dijital dönüşüm altyapısını daha önceden stratejik hedeflerine koyan ve bu çalışmalara önceden başlamış olan firmalar hızla süreçlerini dijitalleştirerek bu süreçte büyük avantajlar elde ederken, geleneksel ve manuel yöntemlerle faaliyetlerine devam eden şirketler ise çok ciddi hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu bağlamda dijital dönüşümü kapsam ve boyutlarını çok hızlı olarak iş dünyasına, sanayiye, eğitimcilere, toplumun her kesimine hızla aktarılarak dönüşüm yöntemlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır.”Açılış konuşmalarının ardından Antalya Bilim Üniversite Teknoloji Trasfer Ofisi Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır ve ANTGİAD Fikir Kulübü Başkanı Prof. Dr. Şadi Evren tarafından, Antalya iş dünyası temsilcileri, Antalya OSB sanayicileri ve öğrencilerden oluşan katılımcılara ‘Sanayide Dijital Dönüşüm ve Sanayide Yapay Zeka’ başlığında iki farklı sunum gerçekleştirildi.