ANTALYA TARIMINA DİJİTALLEŞME DESTEĞİ

Kurulu olduğu sera veya tarlanın hava sıcaklığı, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, toprak nemi ve tuzluluk değeri, su buharlaşma oranı, solar radyasyon değeri ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik değerlerinin ölçülmesi

Bölgeye özel 14 günlük hava tahmin raporunun oluşturulması. Sera ve tarlaya özel don, fırtına erken uyarısında bulunulması.

İklime ve toprak nem durumuna bağlı hastalık ve zararlılar için erken uyarı oluşturması; ilaçlamada %50 ‘ye yakın tasarruf sağlaması.

Sera ve tarladaki buharlaşmanın, hava nemi ve toprak neminin izlenerek sulama planlaması yapılması.

Bölgeye özel tahminlenen meteorolojik ve topraktan alınan datalar sayesinde, tohum, gübre ilaçlama ve hasat zamanlarının 2 haftalık iş planında doğru zaman yönetimiyle sunulması.

Evapotranspirasyon hesaplaması ve ani sıcaklık yükselmesine bağlı olarak bitki sıcaklık stresine karşı erken uyarı.

Fenolojik gözlem modellemesi ile gübrelerin bitki üzerindeki gelişiminin günlük raporlanması.

Mobil laboratuvar sayesinde topraktan anlık amonyum-nitrat-potasyum-sülfat değerlerinin ölçülebilmesi ve raporlanması ile gübrede tasarruf planlaması.

Sistemin kurulu olduğu arazilerde uydudan alınacak veriler ile arazideki bitki çeşitlilik fark indeksi, yaprak alan indeksi ve bitki gelişim indeks hesapları raporlanabilmektedir.

Topraksız seralara özel sensörler ile bitki besleme sürecinin izlenmesi ve erken uyarı modelleri.

Mobil uygulama ve web arayüz sayesinde anlık hızlı bilgi erişimi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Vodafone Türkiye, Antalya’da tarım sektöründe dijitalleşme vizyonuyla önemli bir iş birliğine imza atarak Dijital Tarım Projesi’ni uygulamaya geçirdiler. Verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen proje kapsamında ATSO üyeleri, Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonları ile tarlalarının durumunu, toprağın nemini ve ihtiyaçlarını uzaktan kontrol edebilecekler. Dijital Tarım İstasyonlarıyla hayata geçen tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi, doğru üretim ve verimli mahsulün yanında tasarruf fırsatı sunuyor. Dijital Tarım Projesi ile Antalya’da dijital tarımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.ATSO ile Vodafone Business arasındaki dijital tarım projesi iş birliği protokolü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ender Özgün’ün imzalarıyla yürürlüğe girdi.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun 2016 yılında “Antalya geleceğini konuşuyor” sloganıyla başlattığı Antalya 4.0 çalışmalarının içini dolduran önemli bir projeye Vodafone Business ile başlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları kaydetti:“Tüm sektörlerde, ama özellikle ülkemizin lokomotifi konumunda olduğumuz turizm ve tarımda Antalya’nın dijital dönüşümde öncü olması, dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanarak örnek uygulamalarla fark yaratması hem Antalya’yı hem de Türkiye’yi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Bu anlamda Vodafone Business ve ATSO’nun dijitalleşme vizyonlarının uyuşması son derece değerlidir.İki yıl sürecek projenin pilot uygulamasına ATSO üyesi iki firmada istasyon kurularak başlandı. Proje kapsamında ATSO üyesi Eli Belinde - Asparagus Tarım A.Ş. ve Kaltun Organik Tarım Ürünleri Ltd. Şti. dijital tarım uygulamasına geçen firmalar oldu. Kadın girişimci Aslı Aksoy tarafından Aksu’daki TİGEM Arazisi’nde 250 dönüm açık arazide kuşkonmaz üretimi yapılırken, Kaltun Tarım Firması Serik’te 50 dönüm kapalı alanda topraksız tarım yöntemiyle domates üretiyor.Kurulan sistemler, firmalarımız için mevcut verileri izleyerek gelecek tahmini yapıyor, oluşabilecek problemleri önceden bildiriyor, üreticilerin her türlü riske karşı hazır olmak için ihtiyaç duyduğu raporları araziye özel olarak sunuyor. Bu raporlar, sulamayı yapmak adına iş planı, ilaçlama için gerekli erken uyarı, gübreleme için iş planı ve hastalık-zararlılara karşı erken uyarı sistemi olarak üreticiye destek veriyor.Üreticiler, verileri Vodafone Dijital Tarım Çözümleri mobil uygulaması ve web platform üzerinden anlık izleyebiliyorlar.”Dijital Tarım Projesi’nin özellikle Antalya bölgesindeki tarım üreticilerinin en büyük sorunlarından biri olan meteorolojik şartlar ve doğa olaylarına karşı da önemli bir avantaj sağlayacağını dile getiren Davut Çetin, “Dijital Tarım uygulaması, araziye özel hava durumu tahmini sayesinde oluşabilecek doğa olaylarının öngörülebilmesine ve buna karşı önlemler alınabilmesine imkân sağlıyor. Bu konuyu özellikle önemsiyoruz çünkü bölgemizde her yıl çok sayıda sel, hortum, don gibi doğa olayları nedeniyle özellikle örtü altı tarım alanlarında ciddi hasarlar meydana geliyor. Bu sistem sayesinde üreticilerimiz yaşanabilecek doğa olaylarını önceden haber alabilecekler” dedi.Sistemin hastalık kaynaklı kayıpları da önemli oranda azalttığına dikkat çeken Davut Çetin, “Yüzde 25-40 arasında gübre ve ilaç maliyet avantajı ile üründe oluşabilecek hastalıktan kaynaklı kayıpları yüzde 20 düzeyinde azaltarak kârlılık ve kalite artışı sağlıyor. Verimlilik, kalite ve karlılık artışı demek, üreticimizin zenginleşmesi, Antalya tarım sektörünün geleceğe güvenle bakması demektir” diye konuştu.Proje kapsamında Dijital Tarım Akademisi’nin kurulacağını da belirten Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;“ATSO ve Vodafone Business iş birliği kapsamında belirli dönemlerde çiftçilerimize dijital tarım eğitimleri de verilerek bilinçlenmeleri hedefliyoruz. Odamız bünyesinde eğitim faaliyetleri veren ATSO Akademi ve Vodafone işbirliğinde kurulacak Dijital Tarım Akademisi tarafından online ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecek. ‘Tarımda yeni nesil dijital teknolojiler, Tarımda erken uyarı sistemleri, Dijital Tarım okur yazarlığı, Sensörler ve iklim erken uyarı sistemleri, Dijital Tarım Nedir? Dijital Tarımın girdi maliyetlerine etkisi, Sürdürülebilirlik ve kıt kaynak yönetimi ile dijital tarım’ konu başlıklarında üreticilerimizin yanı sıra, yeni mezun ziraat mühendislerinin güncel teknolojilerden bilgi sahibi olmaları da sağlanacak. Dijital Tarım Projesi’nin, Antalya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”Pandemi sürecinde tarım sektörünün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun görüldüğünü belirtentarımda çağı yakalamanın anahtarının teknoloji olduğunu vurguladı., şöyle devam etti:“Teknolojideki gelişmeler, kalite ve verimlilik artışının gerekliliği, gıda güvenliği, insan sağlığı, doğal kaynakların etkin kullanılması gibi hususlarla artık tarımda dijitalleşme kaçınılmaz. Vodafone Business olarak da dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz. Vodafone Grubu olarak 50’yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT (nesnelerin interneti) hizmet sağlayıcısı konumunda yer alıyoruz. Globalden gelen nesnelerin interneti teknolojisi tecrübemizi Dijital Tarım İstasyonu ürünümüze aktardık. Dijital Tarım İstasyonu, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yenilikçi bir ürün. Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veriyor. Bu ürünle, tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. ATSO Ar-ge, inovasyon, markalaşma ve e-ticarete önemli yatırımlar yapıyor, özellikle tarımsal alanda önemli çalışmalara imza atıyor. ATSO tarımda dijitalleşmenin sağlanması anlamında da Türkiye’deki diğer odalarımıza örnek olacak çalışmalar yapıyor. Bu iş birliğimizin de çiftçilerimiz, işletmelerimiz ve Türkiye genelindeki diğer odalarımız için örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.”