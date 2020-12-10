GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

​Başkan Davut Çetin YÖRSİAD'ın konuğu oldu

​Başkan Davut Çetin YÖRSİAD'ın konuğu oldu
ANTALYA
51 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Başkan Davut Çetin YÖRSİAD'ın konuğu oldu
Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) online toplantısına katılan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, dernek üyelerine pandeminin Antalya ekonomisine etkileri ve Oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Toplantının açılışında konuşan YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Başkan Davut Çetin'in SİAD’lara gösterdiği ilgiyi her zaman taktir ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Başkanımız SİAD’lar olarak bizleri zaman zaman bir araya getirmekte, görüşlerimizi almakta ve bizlerin görüşlerine büyük önem vermektedir. Pandeminin başladığı günden bu yana tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Antalyamız da ciddi bir şekilde etkilendi. İş dünyası olarak bu sıkıntıları derinden hissetmekteyiz. Pandemizde ikinci dalganın yaşandığı şu günlerde öncelikle sağlık diyerek, kurallara uyarak işlerimize devam etmekteyiz. İnşallah kurallara uyarak ve gelen müjdeli aşı haberleri ile bu günlerinde atlatacağımızı düşünüyorum. Normalleşmenin 2021 yılı ile başlayarak, 2022 yılında da tam anlamıyla olacağı görülüyor. Antalya gerek bölge, gerekse de iş dünyası olarak bu pandemiyi en kısa sürede atlatacak bölgelerden birisi olarak görüyorum.” Aykut Ege, toplantıya katılan Başkan Davut Çetin'e teşekkür etti.
Pandemiye rağmen Oda çalışmalarının herhangi bir kesintiye uğramadan, hatta daha da artarak yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Davut Çetin, dernek üyelerine Mart ayından bu yana ATSO'nun yaptığı çalışmaları anlattı. Pandeminin başında, salgının Antalya ekonomisine olası etkilerini farklı senaryolarla ele alan bir rapor hazırlamak üzere çalışmaya başladıklarını kaydeden Başkan Çetin, bilimsel temellere dayalı bu raporu meslek komitelerinden gelen önerilerle ve destek talepleriyle zenginleştirerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştıklarını kaydetti.
Antalya ekonomisi %15 küçüldü
Mayıs ayında hazırlanan raporda Antalya ekonomisinin %15 ile %22 arasında daralma riski olduğunu söylediklerini hatırlatan Çetin, "Pandemiden sonra Antalya olarak 30 milyar lira civarında yeni kredi kullandık, 2-2.5 milyar kadar istihdam desteği ve sosyal destek aldık. Buna rağmen son veriler 9 aylık dönemde Türkiye ekonomisinde sıfır büyüme olurken Antalya ekonomisinde %15 küçülme göstermektedir. Yani kredi ve istihdam desteği bizi %22 daralmadan korudu. Ama Türkiye ekonomisi negatiften sıfıra geldi, Antalya ise eksi %15’de kaldı" dedi.
Pandemide turizme bağlı sektörler; seyahat acentaları, restoranlar, hediyelik eşya, giyim, kişisel bakım, eğlence yerleri, turizm ulaştırma hizmetleri, anaokulu ve kreşler, medikal sektör gibi birçok işletmenin zor durumda kaldığını belirten Davut Çetin "Kapanan işletmelere başta kira desteği olmak üzere daha fazla destek verilmesi gerekiyordu. Seçici destek önerimize kulak verilseydi ülke genelinde harcanan pandemi ile mücadele bütçesini daha verimli kullanmış olurduk." şeklinde konuştu.
Antalya 20 milyar TL gelir kaybetti
Antalya'nın güvenli turizm sertifikası uygulamasıyla birçok ülkeye göre turizmde daha iyi bir performans gösterdiğini belirten Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Turizmde Avrupa’daki soydaşlarımızla birlikte 3.2 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu dönemde %78 düşüş sürpriz değildir, dünyada sezonu açmayan turizm bölgeleri olmuştur. Fakat sonuç olarak yakın tarihimizin en büyük ekonomik afetini yaşıyoruz. İstihdam desteklerine rağmen Antalya’da sadece turizmde 100 bin civarında istihdam azalması olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi buna restoranlardan kaynaklanan işsizlik de eklenmiştir. Antalya, Türkiye’de pandemiden ekonomik olarak en çok etkilenen ildir. Yüzde 15 daralma 20 milyar TL civarında bir gelir kaybıdır. Bu ciro değil, gelir kaybıdır, yani kâr, ücret, kira geliri kaybıdır."
Destek taleplerimiz aralıksız sürüyor
Hükümetten sektörler bazında destek taleplerini sürekli dile getirdiklerini ifade eden Davut Çetin, bu talepleri şöyle sıraladı: "Bir puanlama sistemi ile gerçekten pandemiden en fazla etkilenen işletmelere desteklerin 2021 yılında da devam etmesini istiyoruz. Pandemiden yüksek derecede zarar gören işletmelere kira, elektrik ve diğer genel giderleri için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, belirli düzeyde nakdi hibe destek sağlanmasını talep ediyoruz. Turizm kredilerinin uzun vadeli tahvil veya Merkez Bankası reeskont kredisine dönüştürülmesini söylüyoruz. Ücretsiz izin desteğinin artırılmasını, geçici çalışanların destek kapsamına alınmasını söylüyoruz. Kalıcı vergi ve istihdam desteklerinin geçici desteklerden daha önemli olduğunu vurguluyoruz. Antalya’nın gelir kaybını telafi edecek yatırım projeleri başlatılması gerektiğini ifade ediyoruz. Antalya bilişim vadisi, Antalya lojistik merkezi, Toplu işyeri veya ihtisaslaşmış ticaret bölgeleri, Sağlık turizmi yatırımları, Kaleiçi ve antik kent restorasyonları, Antalya Müzesi, Kültür Sarayı gibi projeler bu dönemde hızla ele alınmalı ve kaynak aktarılmalıdır."
Stratejik planımız Antalya ekonomisinin gelecek vizyonu
Dernek üyelerine ekonomide önümüzdeki dönem beklentilerini de aktaran Çetin şunları kaydetti: "Dünya ekonomisi yeni bir döneme girmektedir. Dijital dönüşüm, ABD-Çin çatışması, ekonomik milliyetçilik ve korumacılık, küresel ısınma belirsizlikleri artırmıştır. Dünya pandemi etkilerinden çıkmak için yeni teknolojilere yatırım yapmaktadır. Dijital kentler, dijital sektör ve şirketler daha hızlı gelişiyorlar. Pandemi ve günlük sorunlarla elbette mücadele edeceğiz, ama geleceği planlamaya daha fazla önem vermeliyiz. Özellikle şirketlerimize dijitalleşme ve yurtdışına açılma konusunda çok destek veriyoruz."
Davut Çetin konuşmasında ATSO’nun 2021-2024 dönem projeleri hakkında üyelere bilgiler verdi. "Antalya’da yeni teknolojilere yatırımı hep birlikte teşvik etmeliyiz" diyen Çetin, ATSO'nun 2021-2024 vizyonuyla ilgili detaylı bilgiler verdi. ATSO Stratejik Planı’nı Antalya ekonomisinin gelecek vizyonu olarak nitelendiren Başkan Çetin, "Bu dönemde ana çalışma alanlarımız dijital dönüşüm, çevreci ve estetik dönüşüm, yaratıcı sektörler dönüşümü, özgün ürünlerin markalaşması, sosyal girişimcilik, bir de Cumhuriyetimizin 100. Yılı sembolü olacak" dedi. Davut Çetin toplantı sonunda Dernek üyelerinden gelen soruları da yanıtladı.
 
aykut-egedavut-etindavut-etin2toplu

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE YAYIMLANDI
BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi!
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ” MESAJI
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK UYARI
ISPARTA'DA CHIP TUNNING İLE ARACINIZDA YÜZDE 40 GÜÇ ARTIŞI
ISPARTA MERKEZ VE İLÇELERİ 7/24 DENETLENİYOR!
İz bırakan kadim bilgiler, 'İlham veren üniversite' güvencesiyle kayıt altında
Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 100 şahıs yakalandı
Resmen patlama yaşandı! 20 bin kişiye iş imkanı!
EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -1
ALTIN İÇİN 2021 UYARISI
Isparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan Kuaförü
Isparta hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.
Isparta'da uyuşturucu operasyonları... Dedektör burunlar iş başında!
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI
Isparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY Operasyonları
Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Bütçe Kararnamesi Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı
Borcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacak
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
ISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASI
ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!
Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!
Akdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA PIRLANTAISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA online avmISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuruMilli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuru04 Aralık 2020
ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!05 Aralık 2020
56 saatlik kısıtlama başladı...işte merak edilen soruların cevapları56 saatlik kısıtlama başladı...işte merak edilen soruların cevapları04 Aralık 2020
Bilim Kurulu alarma geçti! kapsamlı kapatma yolda...Bilim Kurulu alarma geçti! kapsamlı kapatma yolda...04 Aralık 2020
Isparta Haber: Tekvando Antrenörü Yaşar Erbil’e Milli GörevIsparta Haber: Tekvando Antrenörü Yaşar Erbil’e Milli Görev04 Aralık 2020
FARKINDAYIZ... SİZİNLEYİZ...FARKINDAYIZ... SİZİNLEYİZ...03 Aralık 2020
Arayın Isparta'da yöresel gıdalar ve tüm şarküteri ürünleri size gelsin!Arayın Isparta'da yöresel gıdalar ve tüm şarküteri ürünleri size gelsin!04 Aralık 2020
PASTA SİPRAİŞİ İÇİN ISPARTA'DA EZGİ PASTANESİPASTA SİPRAİŞİ İÇİN ISPARTA'DA EZGİ PASTANESİ04 Aralık 2020
Kısıtlamalar bu akşam başlıyor! Hafta sonu sadece bunlara izin var...Kısıtlamalar bu akşam başlıyor! Hafta sonu sadece bunlara izin var...04 Aralık 2020
ISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASIISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASI05 Aralık 2020
Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!05 Aralık 2020
Akdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildiAkdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildi05 Aralık 2020
Isparta Orman Bölge'de Tatbikat!Isparta Orman Bölge'de Tatbikat!04 Aralık 2020
Borcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacakBorcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacak07 Aralık 2020
ALTIN İÇİN 2021 UYARISIALTIN İÇİN 2021 UYARISI08 Aralık 2020
Isparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan KuaförüIsparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan Kuaförü08 Aralık 2020
BAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçlukBAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçluk07 Aralık 2020
Isparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY OperasyonlarıIsparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY Operasyonları07 Aralık 2020
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARIISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI07 Aralık 2020
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!07 Aralık 2020