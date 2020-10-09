Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Akseki Şefliğince yapılan rutin av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Akseki Çukurköy mevkiinde silah sesi duyulması üzerine olay yerine intikal edilmiştir.Av Koruma ve Kontrol Ekipleri ilgili mevkide gece konaklayarak sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği arazi taraması sonucunda 2 adet yaban keçisine ait parçaları sırt çantaları içerisinde bulmuştur.Çanta sahibinin olay yerine tekrar gelmesi beklenilmiş ve geldiği anda suçüstü yapılarak kimlik tespiti sağlanmıştır. İlgili şahsa koruma altındaki yaban keçisi türünü avlamaktan dolayı idari yaptırım kararı uygulanmak üzere kabahat tutanağı tanzim edilerek yaban keçisi avlamaktan dolayı yaban keçisi başına 27.777,00 TL olmak üzere toplamda 55.554,00 TL cezai işlem uygulanacaktır.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecektir.