ATSO Başkanı Davut Çetin: “Artık gençlerin eğitim, iş ve gelecekleri konusunda yeni ve somut adımlar atma zamanıdır”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Davut Çetin şunları kaydetti:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ilk ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 102’nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün bağımsız bir ülke ideali ile attığı o ilk adım kısa sürede yüce milletimizin canını ortaya koyan fedakarlığı ile destansı bir Kurtuluş Savaşı’na dönüşmüş, kazanılan muhteşem zafer sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Büyük Önder, “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti idealini hayata geçirirken “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek gençlere olan güvenini ortaya koymuştur. Gerçekten de ülkemizi ileriye taşıyacak güç gençliktedir. Türkiye Cumhuriyeti ancak iyi eğitim almış, sorgulayan, araştıran, teknolojiyi takip eden, üreten, ülkesini seven, insana ve yaşadığı dünyaya saygılı gençler ile geleceğe güvenle yürüyecektir. Gençleri desteklemek, onları geleceğe hazırlamak bu ülkeye yapılacak en değerli hizmetlerin başında gelmektedir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini destekleyecek, girişimci ruhlarını harekete geçirecek projeleri bugüne kadar hep destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Adımızı taşıyan ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisemiz’de yetişen gençler en büyük övünç kaynağımızdır. İki yıldır salgın nedeniyle ertelediğimiz KÖK Ödülleri kapsamında Antalya Endüstri Meslek Lisemize kazandırdığımız modern spor salonunu ile Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize yaptırdığımız Uçak Hangarını gençlerimizin kullanımına sunmaktan gururluyuz.

Odamız bünyesindeki ATSO Akademi, ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız’da düzenlediğimiz çalışmalarla onların geleceğe hazırlanmasına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO, yenilikçi fikirleri olan girişimci ve dinamik gençlerimizin her zaman emrindedir.”

Gençler geleceğe güvenle bakmalı

Ancak özellikle ekonomik kırılganlıkların olduğu dönemde gençlerimizin geleceğe dair umutlarını kaybettiklerini görüyoruz. 19 Mayıs dolayısıyla gençlerimiz için güzel şeyler söyleyeceğiz, mesajlar vereceğiz, ama artık gençlerin eğitim, iş ve gelecekleri konusunda yeni ve somut adımlar atma zamanının geldiği açıktır.

Geçtiğimiz günlerde ATSO sosyal medya hesaplarından “evdeki gençler” başlığıyla bir veri paylaştık. Ülkemizde 15-29 yaş arasında 5 milyon 700 bin kişi evde oturuyor, yani ne okuyor ne çalışıyor. Eğitim sistemimizin verdiği mezunlarla sektörlerin talep ettiği eleman niteliklerinin uyuşmaması maalesef özellikle üniversite mezunu gençlerimizin potansiyelinden yararlanmamızı engelliyor. Diğer taraftan tek sorun bu değildir, çünkü 500 bin meslek lisesi mezunu da işsiz durumdadır.

Daha fazla vakit kaybetmeden, toplumun tüm kesimlerinin katkılarıyla, eğitimden sosyal güvenliğe, hukuk sisteminden girişimcilik desteklerine kadar her alanda yapacağımız reformlarla üretim gücümüzü artırarak gençlerimizin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanacak iklimi oluşturmak, onların geleceğe dair umutlarını taze tutmak en önemli gündem maddemiz olmalıdır. Çünkü bu adımlar atılmazsa, para ve güç sahibi olma isteğinin her tür değerin üzerine çıktığı, kısa yoldan zengin olma peşinde koşan, üretmeden ve bir bedel ödemeden tüketebileceğini sanan, Cumhuriyet değerlerinden hızla uzaklaşan bir nesil ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır.

İşsiz gençlere sosyal sorumluluk çalışması şartıyla asgari gelir desteği verilebilir

Dünya’da zor durumdaki gençleri topluma küstürmemek ve kazandırmak için atılan adımların örnekleri vardır. Avrupa’da işsiz gençlere özel eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır, eğitim alan gence para da ödenmektedir. Böylece gençlerin sosyal yaşamdan ve çalışma yaşamından tamamen kopması önlenmektedir. Biz de işsiz gençlere eğitim sertifikası ve sosyal sorumluluk çalışması şartıyla asgari gelir desteği gibi uygulamaları gündemimize almalıyız.

Genç bir nüfusumuz, yani çağın gereklerine uygun olarak yönlendirildiğinde büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru şekilde harekete geçirebildiğimiz taktirde gençlerimiz ülkemizi Büyük Önder Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak manevi mirasa sahiptir.

Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle gençlerimizin enerjisiyle katkı koydukları, içimize sinen bir toplu kutlama yapamayacağız ancak bu durum 19 Mayıs’ın 102’nci yıl coşkusunu gölgeleyemeyecektir. Milletimiz o coşkuyu kalpten yaşamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımını yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyor, milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”