-ANTALYA OSB, TİCARET MÜŞAVİRLERİNİ KONUK ETTİ

-ANTALYA OSB SANAYİCİLERİ TİCARET MÜŞAVİRLERİ İLE BULUŞTU



Antalya OSB sanayicileri Lübnan, Polonya, İngiltere, Kanada, Meksika, Tanzanya, Macaristan ve Japonya’nın büyükelçi ve ticaret müşavirleri ile sanal ortamda bir araya gelip, ülkelerin ticari ve ekonomik yapıları, yatırım fırsatları, ithalat ve ihracat potansiyelleri hakkında bilgi aldı.



Antalya Organize Sanayi Bölgesinin ihracat potansiyelinin artması, Bölge firmalarını yeni pazarlar ile tanıştırıp ticari fırsatlardan en etkin şekilde yararlanabilmeleri için başlatılan “Antalya OSB Ticaret Müşavirlerimizle Buluşuyor” etkinliği kapsamında, 8 ülkenin büyükelçi ve ticaret müşavirlerinin Bölge sanayicileri bir araya gelmesi sağlandı. Lübnan, Polonya, İngiltere, Kanada, Meksika, Tanzanya, Macaristan ve Japonya’nın büyükelçi ve ticaret müşavirleri ile farklı günlerde, sanal ortamda gerçekleştirilen toplantılarda, ülkeler ve sundukların fırsatlar en doğru kanaldan bölge sanayicilerine aktarıldı. Toplantılarda söz konusu ülkelerin ticari ve ekonomik yapıları, ithalat ve ihracat potansiyeli, yatırım fırsatları, Covid-19 ile ilgili gelişmeler ile iki ülke arasındaki geleceğe yönelik beklentiler detaylıca masaya yatırıldı.

HEDEF İHRACATI ARTIRMAK

Pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleşen yurt dışı ziyaretlerine ara verdiklerini, ancak temasların ve çalışmaların durmadığını aktaran Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Yeni normale uyum sağlamaya çalıştığımız bu günlerde etkinliklerimizi dönüşüme adapte ederek çalışmalarımıza devam ediyor, sanayicilerimizin ihracat potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz. Pandemi ile birlikte ticaret heyeti programlarımıza ara vermemiz bir zorunluluk haline gelince farklı ülkelerde görev yapan ticaret müşavirlerimizi Bölge katılımcılarımızla buluşturmak amacıyla Antalya OSB Ticaret Müşavirlerimizle Buluşuyor dijital etkinliğimizi hayata geçirdik. Şu ana kadar 8 ülkenin sunduğu fırsatları, en yetkili ağızdan dinleme şansını yakaladık. Toplantılarımıza 250’ye yakın sanayicimiz ve üst düzey yönetici katılarak olası iş birliktelikleri ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı. Ticaret müşavirlerimiz ile buluşmalarımız yılsonuna kadar devam edecek olup pandeminin izin verdiği ilk fırsatta, söz konusu ülkelere sanayicilerimiz ile birlikte gidip yatırım ve ihracat ortamını yerinde inceleyecek ve inşallah ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak yeni anlaşmalar ile geri döneceğiz” dedi.

