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“Haydi Antalyaspor, kupayı al, bize bir bayram daha yaşat!”

“Haydi Antalyaspor, kupayı al, bize bir bayram daha yaşat!”
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları

ATSO Başkanı Davut Çetin: “Haydi Antalyaspor, kupayı al, bize bir bayram daha yaşat!”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 18 Mayıs’ta İzmir’de oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi bir mesaj yayımlayarak Fraport TAV Antalyasporlu futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi. Antalyaspor’un Türkiye Kupası’nda ikinci kez final oynama başarısını gösterdiğini belirten Davut Çetin, “Antalyaspor’un 1999-2000 sezonunda finalde uzatmalarda kaybettiği Türkiye Kupasını bu sene Antalya’ya getireceğine yürekten inanıyoruz. Kırmızı-Beyazlı futbolcularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz.” ifadesini kullandı.

Antalyaspor’un Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz’ın liderliğinde, Antalya halkının desteğini de arkasına alarak iyi bir sinerji yakaladığını ve Türkiye Kupası’nda 21 yıl aradan sonra zorlu rakipleri geride bırakarak finale yükselme başarısı gösterdiğini belirten Davut Çetin, “Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda birçok zorlu rakibi eleyip finale çıkarak, bu sezonun en başarılı kulüpleri arasına adını yazdırmıştır. Antalyaspor camiasının final yolunda sergilediği performans bile tek başına her türlü övgüyü hak etmektedir. Türkiye turizminin başkenti olan ilimizin en değerli markalarının başında gelen Antalyaspor’umuzun her yıl Avrupa Kupaları’nda mücadele etmesi, sporun tüm branşlarında sporcular yetiştirmesi ve başarılarının kalıcı olması en büyük dileğimizdir” diye konuştu.

Antalya halkının sevince ve morale her zamankinden fazla ihtiyacı olduğunun altını çizen Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ülkemiz ve dünya pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Antalya ekonomisi ise bu dönemde çok ağır yara aldı. İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde tüm Antalya halkı olarak sevinmeye ve morale her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Futbolcularımızın ve teknik heyetimizin de bu bilinçle final maçında yüreklerini ortaya koyacaklarına inancımız tamdır. Haydi Antalyaspor, kupayı al da gel, Antalya’ya bir bayram daha yaşat diyoruz. Bu büyük finalde Beşiktaş karşısında futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla.”

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