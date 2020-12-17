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Pandemi etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 geriledi

Pandemi etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 geriledi
ANTALYA
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Basın Bülteni                                                                                            16 Aralık 2020
 
 
CK ENERJİ AKDENİZ ELEKTRİK’İN GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ RAPORU
OCAK-EYLÜL 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI
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Pandemi etkisiyle Antalya’daki turizm tesislerinin elektrik tüketimi yüzde 55 geriledi
 
 
  • CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu Ocak-Eylül 2020 sonuçları, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının “taşınma, elektrik tüketimi ve turizmdeki” etkisini ortaya koydu. Yılın ilk üç çeyreğinde Antalya, Isparta ve Burdur’da toplam taşınma hareketi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 gibi sınırlı bir oranda gerilerken üç ilde toplam elektrik tüketimi yüzde 17,4 düştü.
 
  • Salgınla mücadele kapsamında ülkeler arasındaki giriş ve çıkışlara getirilen sınırlamalar Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’daki tesisleri olumsuz etkiledi. Yılın ilk üç çeyreğinde CK Enerji Akdeniz Elektrik’in portföyünde bulunan turizm tesislerinin elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 geriledi.
 
 
CK Enerji Akdeniz Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımlarla abone hareketlerinden yola çıkarak hazırladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun Ocak-Eylül 2020 sonuçları açıklandı. Rapor, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplam taşınma hareketinin yanı sıra turizm tesisleri ve bölgenin genel elektrik tüketimine etkisini de gözler önüne serdi. Bu yılın ilk üç çeyreğinde üç ildeki toplam taşınma hareketi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,37 gerilerken toplam elektrik tüketimi yüzde 17,4 düştü. Elektrik tüketiminde yaşanan bu kaybın büyük bölümü ise turizm sektöründen geldi. Pandemi nedeniyle pek çok ülke tarafından getirilen seyahat sınırlamaları, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’yı derinden etkiledi. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in hizmet verdiği turizm tesislerinin toplam elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk üç çeyreğinde yaklaşık yüzde 55’lik bir kayıpla 511 milyon kWh seviyesinde kaldı.
 
MÜŞTERİLERİMİZİN TALEP VE İHTİYAÇLARINA HIZLA ÇÖZÜM ÜRETTİK
Gayrimenkulün Enerji Raporu’nun sonuçlarını açıklamak üzere basın mensupları ile bir araya gelen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, salgının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren başta çalışan ve müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarının sağlığını korumak için acil eylem planını devreye aldıklarını dile getirerek, “Dünya çok zorlu günlerden geçiyor. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitimin gündeme geldiği, kişisel izolasyonun çok büyük önem taşıdığı bu dönemde elektrik hizmetinin ne kadar vazgeçilmez olduğu bir kez daha görüldü. Antalya, Isparta ve Burdur’da görevli tedarik şirketi olarak bu zor günlerde, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Pandemi etkisi, düzenli olarak açıkladığımız Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda da kendini gösterdi. Doğal olarak bu süreçte taşınma hareketi geçmiş yıllara kıyasla bir miktar daraldı. Meskenlerde elektrik tüketiminin arttığı bu dönemde, turizm tesislerinde uzun süre müşteri ağırlanamamasının etkisi ile toplam elektrik tüketiminde düşüş yaşandı. CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak bu zorlu günlerde de müşterilerimize destek olmaya, onlara katkı sunmaya devam ettik” değerlendirmesinde bulundu.
 
YENİ GAYRİMENKULE GEÇİŞTE NİSAN VE MAYIS’TA SERT DÜŞÜŞLER YAŞANDI
Genel Müdür Erol Değerli’nin detaylarını paylaştığı CK Enerji Akdeniz Elektrik Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre 2019 yılının ilk üç çeyreğinde Antalya, Isparta ve Burdur’da 152 bin 423 olan toplam taşınma hareketi bu yıl yüzde 2,37’lik düşüşle ile 148 bin 806’ya geriledi. 2020 yılının ilk üç çeyreğinde üç ilde 46 bin 616 abone ilk kez yeni gayrimenkulünün kapısını açarken ikinci el gayrimenkule geçenlerin sayısı 102 bin 190 oldu. 2019 yılının ilk üç çeyreğine göre yeni gayrimenkule geçişte yüzde 14 azalma yaşansa da pandemiye rağmen ikinci el konutta yüzde 4’lük bir artış gözlendi.
2019 yılının ilk üç çeyreğinde yeni konuta geçiş sayısı 54 bin 221 iken bu yıl aynı dönemde söz konusu rakam yüzde 14 düşerek 46 bin 616’ya indi. Yeni gayrimenkule geçişte en sert hareket pandeminin ilk büyük etkisinin hissedildiği, “sağlığınız için evde kalın” çağrılarının yapıldığı Nisan ve Mayıs aylarında oldu. 2019 yılı Nisan ayında 6 bin 182 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken bu yıl aynı ayda söz konusu rakam 2 bin 992’ye kadar indi. 2019 yılı Mayıs ayında toplam 7 bin 29 olan yeni gayrimenkule geçiş rakamı ise bu Mayıs’ta 3 bin 243’e geriledi. İlçe bazında bakıldığında yılın ilk üç çeyreğinde yeni gayrimenkule geçişlerin 9 bin 549’u yani yüzde 20,5’i Kepez’de gerçekleşti. Onu yüzde 12,6 ile Alanya ve yüzde 8 ile Muratpaşa izledi.
 
İLK KEZ MESKEN DIŞI ABONELERİN HAREKETİNE DE YER VERİLDİ
İkinci el gayrimenkulde ise salgına rağmen geçen yılın üzerinde bir kullanıcı değişikliği hareketi gözlendi. Her ne kadar Nisan ve Mayıs aylarında ikinci el gayrimenkule geçişte sert düşüş yaşansa da Türkiye genelinde Haziran’dan itibaren atılan normalleşme adımları özellikle Ağustos ve Eylül’de kullanıcı değişikliğini artırdı. Ağustos 2019’da 10 bin 14 olan ikinci ele taşınma hareketi, yüzde 57,2 artışla 15 bin 748’e çıktı. İkinci el gayrimenkuldeki taşınmaların toplam yüzde 24’ünü oluşturan Muratpaşa’da 24 bin 339  kullanıcı değişikliği gerçekleşti. Onu 21 bin 701 taşınma ile Kepez, 11 bin 299 taşınma ile de Alanya izledi.
CK Enerji Akdeniz Elektrik, Ocak-Eylül döneminde bir ilke imza atarak Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda mesken dışı abonelerin hareketlerine de yer verdi. Yılın ilk üç çeyreğinde Akdeniz bölgesinde 16 bin 107 ticarethane, 1.038 tarımsal sulama, 28 sanayi aboneliğinde kullanıcı değişikliği gerçekleşti. Bu dönemde 8 bin 895 ticarethane, 2 bin 493 sulama ve 3 sanayi tesisi yeni abonelik başvurusunda bulundu.
 
ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 17,4 DÜŞTÜ
Salgını önlemek için alınan önlemler çerçevesinde birçok ticarethane uzun süre kapalı kalırken pek çok ülkenin seyahat sınırlaması turizm sektörünü derinden sarstı. Her ne kadar bu dönemde evde kalmanın etkisi ile mesken abonelerinin elektrik tüketimi artsa da toplam elektrik tüketiminde gerileme yaşandı. Antalya, Isparta ve Burdur’da 2019 yılının ilk üç çeyreğinde toplam elektrik tüketimi 5 milyar 932 milyon kWh düzeyinde iken pandeminin etkisi ile bu rakam 2020’nin aynı döneminde yüzde 17,4’lük bir düşüşle 4 milyar 895 milyon kWh’ye indi. 2020’nin ilk üç çeyreğinde Antalya’daki elektrik tüketimi 4 milyar 119 milyon kWh, Isparta’da 482 milyon kWh ve Burdur’da 293 milyon kWh düzeyinde gerçekleşti.
 
TURİZM TESİSLERİNİN TÜKETİMİ YÜZDE 55 GERİLEDİ
Elektrik tüketimindeki bu gerilemede turizm sektöründeki daralma etkili oldu. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Ocak-Ekim 2019 döneminde 14,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Antalya’da bu rakam 2020’nin aynı döneminde 3 milyon seviyesine kaldı. Tüm olumsuzluklara rağmen Antalya’ya gelen turist sayısı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında artış gösterse de geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısındaki yüzde 78,7’lik gerileme turizm tesislerinin elektrik tüketim rakamlarında da kendini gösterdi. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in müşterisi olan turizm tesisleri, 2019 yılının ilk üç çeyreğinde 1 milyar 139 milyon kWh elektrik tüketirken bu rakam bu yıl pandemi etkisiyle yüzde 55’lik bir düşüş ile 511 milyon kWh’ye kadar indi.
2019 yılı ilk üç çeyreğinde Antalya’daki toplam elektrik tüketiminde yüzde 27 olan turizm tesislerinin payı, bu yıl aynı dönemde yaklaşık yüzde 11’lere düştü. Antalya’da turizmi sırtlanan Manavgat, Alanya, Kemer, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaltı ve Kaş’ta rakamlar ciddi oranda geriledi.  Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk üç çeyreğinde Manavgat’taki turizm tesislerinin tüketimi yüzde 63,5’lük kayıpla 298 milyon 208 bin kWh’den 108 milyon 606 bin kWh’ye geriledi. Alanya’da 275 milyon 717 bin kWh olan elektrik tüketimi yüzde 62,8’lik bir düşüşle 102 milyon 330 bin kWh’ye, Serik’te 194 milyon 479 bin kWh olan tüketim de yüzde 43,4’lik bir gerileme ile 110 milyon kWh’ye indi.

 
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