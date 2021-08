ATSO, Cumhuriyetin 100.Yılını Simge Eserle Taçlandıracak



Antalya Sembolünü Arıyor



ATSO, “Cumhuriyetin 100. Yılı Simge Eser Projesi” için 7’en 70’e Herkesin Fikrine Başvuruyor.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Cumhuriyetin 100.Yılını Antalya’da “simge” bir eserle taçlandırmak için harekete geçti. “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi” için 7’den 70’e her yaş grubundan insanın fikrine başvurulacak. ATSO, SİAD’lar platformu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Kent Konseyi ve TMMOB’a bağlı Meslek Odaları temsilcilerinden oluşan Çalışma Komitesi’nin değerlendirmesi sonucu belirlenecek en iyi 10 proje fikri 29 Ekim 2021 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Seçilen proje fikirlerinin her birine 5 bin TL ödül verilecek.



HAYAL ET, FİKRİNİ YAZ SEN DE KATIL!



Projenin her aşamasının halkın katılımına açık ve şeffaf olacağını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin projeyle ilgili şunları söyledi; “En büyük ulusal bayramımız olan Cumhuriyet Bayramının 100. Yıldönümü bu tarihi mirasa ulusal birlik ve gururla sahip çıkma vesilesidir. Bilim insanından sanatçıya, öğrenciden ev hanımına tüm hemşerilerimizi Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi için birlikte düşünmeye davet ediyorum. Antalya’da Cumhuriyetimizin 100. Yılı simge eseri ne olmalıdır?



ANTALYA, CUMHURİYETİN BAŞARISININ SEMBOLÜ



Projenin amacı; Türk ulusunu Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığına kavuşturan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin kurucularının aziz hatıralarını anmak, ulusumuzun bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda örnek başarısıyla gururlanmak, gelecek nesillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını sağlamak, Cumhuriyetimizin başarısının sembollerinden birisi ve Türkiye’nin vitrini olan Antalya’nın tarihi ve doğal zenginliklerini, kent belleğini ve kimliğini, gelecek nesillerin haklarını koruyarak 21. yüzyılın çağdaş, yenilikçi, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri sevgi, saygı, hoşgörüyle kucaklayan bir kent olacağını göstermektir.”



HALK OYLAMASI YAPILACAK



Cumhuriyetin 100. Yılını simge bir eserle kutlama fikrinin ATSO 2021-2024 Stratejik Planı çalışmaları sırasında ortaya çıktığını, Oda üyeleri, meslek komiteleri ve dış paydaş anketlerinde de en fazla desteklenen proje önerileri arasında yer aldığını belirten Davut Çetin, proje fikri ve seçim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi;



“Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini en iyi şekilde temsil edecek; özgün, yenilikçi, sürdürülebilir, uygulanabilir, Antalya kenti doğal, kültürel ve tarihi yapısına uygun, geçmişten günümüze kentin tarihi, kültürel birikimi ve belleğinin izlerini taşıyan en iyi 10 fikir, ATSO, SİAD’lar platformu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Kent Konseyi ve TMMOB’a bağlı Meslek Odaları temsilcilerinden oluşan Çalışma Komitesi tarafından belirlenecek. En iyi 10 proje fikrinden değerlendirme kriterlerini tam olarak karşılayanların her birine 5000 TL ödenecek. Proje seçimi için geniş katılımlı çalıştay düzenlenecek, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin fikir ve önerileri de dikkate alınacak. Çalıştayda seçilecek proje önerileri sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunulacak.”



BAŞVURULAR ONLİNE, YAŞ SINIRI YOK



Fikir başvurularının https://my.forms.app/antalyatso/100yilprojesi linkinde yer alan online form aracılıyla alınacağını belirten Davut Çetin şunları kaydetti;



“Yaş sınırlaması yok. Eser, amaçta yer alan ilke ve değerlere uygun, Antalya’nın doğal, tarihi, kültürel mirası ve gelecek hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Antalya içerisinde gerçekleştirilmesi açısından uygulanabilir mekânsal koşullara sahip, ekolojik, yönetimsel ve mali sürdürülebilirlik koşullarına sahip olmalıdır. Geçmiş ve gelecek konseptiyle ve Antalya’nın gelecekteki simge eserlerinden birisi olarak düşünülmelidir. Antalya’nın sosyal, kültürel, turistik yaşamına zenginlik katmalıdır. Eser fikir önerileri, heykel, eğitim projesi, rekreasyon projesi, müze, kütüphane, konsept sokak, denizaltı müzesi gibi farklı niteliklerde olabilir, ancak proje eseri için sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, finansman imkanları ve verimliliği koşulları dikkate alınacaktır. Katılım için son tarih, 26 Eylül 2021 Pazar, saat 24.00’tür”