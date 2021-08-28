ATSO Başkanı Davut Çetin’den 30 Ağustos Mesajı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, bu yıl 99.’sunu kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çetin mesajında şunları kaydetti:

26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99’uncu yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir zaferle taçlanan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, Türk milletinin küllerinden yeniden doğmasının destanıdır.

Tarihimiz göstermiştir ki, Türk milleti hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Çok zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir.

Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, askeri zaferlerini ekonomik zaferlerle taçlandırma yolunda müthiş bir kalkınma hamlesini hayata geçirmiştir. O günün şartlarında ortaya koyulan mücadele ve hayata geçirilen reformlar bugün bile bizlere ilham vermektedir.

Pandemiyle birlikte, kısa bir süre önce yaşadığımız orman yangınlarının külleri henüz soğumadı. Karadeniz’de yaşanan sel felaketleri canımızı yaktı. Zor bir süreçten geçiyoruz.

Biz, tarihimiz boyunca birlik ve beraberlikle, ortak aklın izinde giderek destansı başarılar kazanmış bir milletiz. 99 yıl önce milletimizin birlik ve beraberlikle ortaya koydukları vatanına sahip çıkma kararlılığından aldığımız güçle, geçmişte nasıl başardıysak, bugün de birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden geleceğiz. Yaşadığımız olumsuzluklardan dersler çıkararak ülkemizi parlak yarınlara hep birlikte taşıyacağız.

Türk özel sektörü olarak bugün sanayiden turizme, tarımdan ticarete her alanda 30 Ağustos ruhu ile bayrağımızı dünyanın her köşesinde gururla dalgalandırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nesle düşen güçlü temeller üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni çok daha ileri taşımaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum.”