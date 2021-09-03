GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Başkan Çetin’den Ağustos Enflasyonu Değerlendirmesi

Başkan Çetin’den Ağustos Enflasyonu Değerlendirmesi
ANTALYA
G.Tarihi: 03.09.2021 17:46
60 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Başkan Çetin’den Ağustos Enflasyonu Değerlendirmesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında 2005 sonrasındaki en yüksek enflasyon oranlarına ulaşıldığını belirten Başkan Çetin, enflasyonla mücadelede girdi maliyetlerini düşürecek adımların önemine vurgu yaptı.
2021 Ağustos ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de %1,12, Yİ-ÜFE’de %2,77, yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %19,25, yurt içi üretici fiyatlarında %45,52 olarak açıklandığını kaydeden Başkan Çetin, “enflasyonda 2018’deki kur şokuna bağlı artıştan sonra 2005 sonrasındaki en yüksek oranlara çıkıldığını görüyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen oranlar Merkez Bankası’nın tahminlerinin iyimser kaldığını, enflasyonun ekonomi yönetimi tarafından çok daha kapsamlı bir biçimde ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur” dedi.

En yüksek artış gıda grubunda
Açıklamasında aylık %3,18  yıllık ise %29 olarak açıklanan gıda enflasyonundaki  yükselişe vurgu yapan Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ağustos ayındaki en yüksek artışın gıda grubunda gerçekleştiğini görüyoruz. Gelir durumu düştükçe gıdanın toplam harcamadaki payı yükseldiği için bu gruptaki enflasyon özellikle dar gelirli kesimi çok daha fazla etkiliyor. Gıda enflasyonunda maliyet artışı büyük sorundur, ancak bunun yanı sıra iklim değişikliğinin, tedarik zincirinde verimsizliğin, gelir dağılımında bozulmanın beklentilerde ve fiyatlama davranışlarında değişikliğin kalıcı etkiler yarattığını görüyoruz. İkinci çeyrekte tarım sektörü büyüme hızının düşük kalması üretimde soruna işaret etmişti. Bu kalıcı sorunlar dışında Ağustos ayı başında yaşadığımız büyük yangın felaketi de tedarikte aksamalara neden olmuş, turizmde canlanma da fiyatların yükselmesine yol açmıştır.
Ağustos ayında en yüksek artış gösteren ürün %56,30 ile salatalık olurken bu ürünü %43,85 ile kabak ve %36,14 ile limon izlemiştir. En fazla düşüş ise %8,91 ile tişört (çocuk için), %7,15 ile patates ve %6,22 ile domateste olmuştur. Ağustos ayı enflasyonu taze sebze ve meyve enflasyonu olmuş, en yüksek aylık artış %3,18 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” grubunda gerçekleşmiş, gıdayı %2,27 ile “lokanta ve oteller” grubu izlemiştir. Yıllık bazda da en yüksek artış sırasıyla %29,0 ile “gıda ve alkolsüz içecekler”, %22,91 ile “ev eşyası” ve %21,76 ile “ulaştırma” gruplarında gerçekleşmiştir. 

Enflasyonda bakılması gereken nokta girdi maliyetlerindeki artıştır
Sebze ve meyvede üretici maliyetleri ile kıyaslandığında ortalama olarak enflasyonun yüksek kalmadığını söyleyebiliriz. Nitekim sebze ve meyvede Ağustos ayı yıllık enflasyonu %40 iken yıllık ortalama enflasyon %18,8’dir. Bu nedenle enflasyonda bakılması gereken nokta girdi maliyetlerindeki artıştır.

Üretici tarafında maliyet artışı devam etti
Yİ-ÜFE, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,51 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %45,52 olmuştur. Üretici cephesinde fiyat artışları gıdada %39,2 iken metallerde %100, petrol ürünlerinde %92, ağaç ürünlerinde %67, elektrik ve doğal gazda %48, kimyasal girdilerde %49, çimento grubunda %42’dir. Yİ-ÜFE’de aylık enflasyon gıdada %1,1 iken elektrik ve doğal gazda %19,5, ağaç ürünlerinde %6,6, inşaat girdilerinde %3-5 arasında, kimyasal girdilerde %1,7’dir. Bu nedenle girdi maliyetlerini düşürecek önlemlerin alınması gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Üretici yüz yüze kaldığı maliyet artışlarını bir şekilde fiyatlara yansıtmak zorundadır.

Batı Akdeniz enflasyonu Türkiye ortalamasının üzerinde
Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık bazda %1,41, sekiz aylık bazda %13,92 ve yıllık bazda %21,94 olarak gerçekleşmiştir. Turizme bağlı canlanma ve talep artışının fiyatlar üzerinde Türkiye ortalamasına göre daha fazla artırıcı etki yaptığını görüyoruz. Böylece Bölgemizde enflasyon aylık, sekiz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda beşinci, sekiz aylık ve yıllık bazda ikinci sırada yer almıştır.  
Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artışlar %3,99 ile “gıda ve alkolsüz içecekler”, %3,59 ile “lokanta ve oteller” ve %2,02 ile “eğlence ve kültür” harcama gruplarında olmuştur. “Giyim ve ayakkabı” grubunda ise %4,53 oranında ve “ulaştırma” grubunda %0,36 düşüşler gözlenmiştir. Yıllık enflasyonda en yüksek artış  %31,62 ile “gıda ve alkolsüz içecek”,  %26,30 ile “ev eşyası” ve  %23,69 ile “ulaştırma” gruplarında gerçekleşmiştir.”
 
TÜRKİYE-ANTALYA ENFLASYON RAKAMLARI (%) (Ağustos 2021)
 
imageimage
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2021 yılı 20 bin öğretmen ataması yapıldı
EMEKLİLİĞİNİZ İÇİN SUÇ İŞLEMEYİN! EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLİR...
ÇALIŞANLAR DİKKAT! ZORUNLU ''PCR TESTİ'' KARARI...
Burdur'dan gelen hazine avcıları Isparta'da yakalandı
Isparta'da öğrenci yurtları yeni döneme hazır!
Yüzlerce öğrenci ve veliler bu haberi bekliyordu
EZBER BOZAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI
ISPARTA TÜRKER ET KASAP ŞUBELERİ LEZZETİ GARANTİ EDİYOR!
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK'TEN FLAŞ KAMPANYA!
NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ
HABER: ISPARTA'DA VANTANDAŞA, ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENE, VELİLERE ÖNEMLİ DUYURU
MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-2022
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Aranan 112 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM
Isparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildi
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!
Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!
ISPARTA HABER: 7 BİN'E YAKIN ÖĞRENCİ SDÜ'YÜ TERCİH ETTİ
Isparta'da şehrin keyfi Funcity ile yükseliyor!
Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, kasalar doldu taştı! İşte fiyatlar...
BAKANLIK'TAN YENİ ''PCR'' KARARI
Günün dikkat çeken haber başlıkları
Isparta Haber: 30 Ağustos Fener Alayında Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİNANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ02 Eylül 2021
ISPARTA TÜRKER ET KASAP ŞUBELERİ LEZZETİ GARANTİ EDİYOR!ISPARTA TÜRKER ET KASAP ŞUBELERİ LEZZETİ GARANTİ EDİYOR!02 Eylül 2021
Günün dikkat çeken haber başlıklarıGünün dikkat çeken haber başlıkları31 Ağustos 2021
Ah benim Ispartam! Kuleönüne tramvay, Hacılara su getirecektiAh benim Ispartam! Kuleönüne tramvay, Hacılara su getirecekti28 Ağustos 2021
Isparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildiIsparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildi02 Eylül 2021
​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI29 Ağustos 2021
MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-2022MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-202202 Eylül 2021
Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!01 Eylül 2021
DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA 28 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!30 Ağustos 2021
EZBER BOZAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASIEZBER BOZAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI02 Eylül 2021
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 202130 Ağustos 2021
Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz UnutulmadıZafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı30 Ağustos 2021
Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!01 Eylül 2021
ISPARTA ESKİ VALİSİ YUSUF ZİYA GÖKSU EĞİRDİR’E GELDİISPARTA ESKİ VALİSİ YUSUF ZİYA GÖKSU EĞİRDİR’E GELDİ01 Eylül 2021
Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEMIsparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM02 Eylül 2021
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK'TEN FLAŞ KAMPANYA!ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK'TEN FLAŞ KAMPANYA!02 Eylül 2021
HABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİHABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİ31 Ağustos 2021
Isparta'da Köy Yollarımızdaki Çalışmalar Aralıksız Devam EdiyorIsparta'da Köy Yollarımızdaki Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor28 Ağustos 2021
Isparta Haber: 30 Ağustos Fener Alayında Renkli Görüntüler Ortaya ÇıktıIsparta Haber: 30 Ağustos Fener Alayında Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı31 Ağustos 2021