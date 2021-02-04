Yünsa’ya Japonya’dan TPM Mükemmellik Ödülü



Üretim ve yönetim standartlarıyla sektöre örnek olan üst segment entegre yünlü kumaş üreticisi Yünsa, uyguladığı Toplam Verimli Yönetim modeliyle Japonya JIPM Enstitüsü’nden TPM Mükemmellik Ödülünü kazandı. Yünsa, prestiji yüksek bu ödüle layık görülen Türkiye’deki ilk ve tek tekstil firması oldu.



Üst kalite ve sürdürülebilir ürünleriyle Türkiye’de yünlü kumaş sektörünün lideri olan Yünsa, yönetim ve üretim faaliyetlerinde mükemmelliğini belgeledi. Yünsa’nın 2012 yılından bu yana sürdürdüğü TPM (Toplam Verimli Yönetim) faaliyetleri, Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından TPM Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.



Benzer modellerden ayrıcalıklı olarak, mavi ve beyaz yakalı tüm çalışanlarını ve tüm faaliyetlerini kapsayan bu yönetim modeli doğrultusunda, Yünsa’nın çalışan sağlığı ve güvenliği, üretim, kalite, teslimat, bakım, maliyet, çevre, sürdürülebilirlik ve çalışan moral ve motivasyonunu kapsayan geniş bir yelpazedeki iş sonuçlarını ve kültürel dönüşüme yönelik farklı alandaki pek çok faaliyetini kusursuz bir şekilde gerçekleştirdiği tescillenmiş oldu.



Türkiye’de tekstil sektörüne öncülük ettiklerini dile getiren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, şöyle konuştu: “Yünsa Ailesi olarak her yıl üretim ve yönetim süreçlerimizle yeni başarılara ulaşmak için gösterdiğimiz çabaların karşılığını görmek, bizi mutlu ediyor. Türkiye’de tekstil sektöründe bu ödülü kazanan ilk ve tek firma olduk. Ödülümüzü tüm Yünsa çalışanlarının emeği ile aldık ve onların azimli çalışmaları sayesinde daha nice ödüller kazanacağımıza inanıyorum. Yünsa olarak Türkiye’nin adını uluslararası arenada da temsil etmekten gurur duyuyoruz.”