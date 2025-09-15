Isparta’da Et Severlere Yeni Mekân: Sosyete Et Sarayı

Isparta’da et severler için yeni bir buluşma noktası kapılarını açtı. Barış Karasakal ve İrfan Yılmaz’ın girişimiyle kurulan Sosyete Et Sarayı, Ayazmana Sosyal Tesisleri yanında görkemli bir açılış töreniyle hizmete girdi. Açılışa çok sayıda davetli, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İşletme, özenle seçilmiş kırmızı et, beyaz et, tavuk ürünleri ve zengin şarküteri çeşitleri ile dikkat çekiyor. Etlerin doğrudan kendi çiftliklerinden sofralara ulaştığını vurgulayan ortaklardan Barış Karasakal, “Amacımız sadece satış yapmak değil, sağlıklı ve güvenilir etin adresi olmak. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği bir ortam kurduk” dedi.

Ortaklardan İrfan Yılmaz ise işletmenin sunduğu farklı hizmetlere dikkat çekti: “Burada sadece et satışı yapmıyoruz. Kilo ile pişirme hizmetimiz var. Ayrıca talep eden müşterilerimize adrese teslim yapıyoruz. Yani hem lezzeti hem de kolaylığı bir arada sunuyoruz.”

Lezzeti bilenlerin yeni adresi olmayı hedefleyen Sosyete Et Sarayı, şimdiden kentte büyük ilgi görüyor. Vatandaşlara güven, sofralara ise keyif taşıyan işletme, kısa sürede Isparta’nın gastronomi duraklarından biri olacağa benziyor.