Isparta’da Et Severlere Yeni Mekân: Sosyete Et Sarayı

Isparta, lezzet dünyasına yeni bir mekân kazandırdı. Barış Karasakal ve İrfan Yılmaz’ın işletmeciliğini üstlendiği Sosyete Et Sarayı, Ayazmana Sosyal Tesisleri yanında düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle hizmete girdi. Açılışa çok sayıda davetli, oda başkanları ve vatandaşlar katılarak heyecana ortak oldu.

Sosyete Et Sarayı’nda, özenle hazırlanan kırmızı et, beyaz et, tavuk çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleri et severlerle buluşuyor. İşletme sahipleri, ürünlerin doğrudan kendi çiftliklerinden sofralara ulaştığını vurgulayarak, “Güvenilir, sağlıklı ve taze ürünleri müşterilerimize sunuyoruz” mesajını verdi.

Sadece satış noktası olmanın ötesinde, işletme kilo ile pişirme ve adrese teslim hizmetleriyle de Isparta’da bir ilke imza atmayı hedefliyor. Böylece vatandaşlar hem istedikleri eti güvenle satın alabilecek hem de evlerinin konforunda aynı lezzeti tadabilecek.

Karasakal ve Yılmaz, “Sosyete Et Sarayı, Isparta’da lezzeti bilenlerin yeni buluşma noktası olacak. Amacımız sadece et satmak değil, sofralara güven ve keyif taşımak” diyerek vizyonlarını ortaya koydu.

Sosyete Et Sarayı, sunduğu ürün çeşitliliği ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla kısa sürede kentin öne çıkan işletmeleri arasında yer almaya aday görünüyor.

 

