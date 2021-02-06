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Hukuk reformunda ‘Adli Sicili Affı, Adli Sicil Kanunu değişiklikler ’yer almalı

Hukuk reformunda ‘Adli Sicili Affı, Adli Sicil Kanunu değişiklikler ’yer almalı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.02.2021 13:13
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Isparta Düğün Salonları
Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Yeni anayasa, Hukuk reformu, Adli Sicil Affı ve Adli Sicil Kanunun da değişiklik yapılmasının gerekliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 
Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir ,Ulusal ve yerel gazete, TV, online haber sitesinde yayınlanan, "Eski Mahkuma adli sicil affı ile ikinci bir hayat şansı verilmeli"," Topluma uyum yasası çıkarılmalı"," Af, Sicil Affı ve Memnu Haklarının İadesi ile Birlikte Yapılmalı"," Memnu haklarının iadesinde (adli sicil kaydı silinmesi) düzenlenme şart ","Adli sicil 1 yıl, arşiv kaydının silinmesi 2 yıl olmalı"," Sicil affı, Ekonomiye büyük katkı sunar "," Adli Sicil Affı ile 7 milyon kişiye temiz bir sayfa açılmalı"," Adli Sicil Kanunu Güncellenmeli"," Sicil, Adli sicil ve Arşiv Kaydı affı düzenlemesi şart"," Vatandaşın Sicil Affı Talebi Dikkate Alınmalı"," Adli Sicil Affı, Hukuk reformunun ilk önceliği olmalı" açıklamamdan sonra  sayısız mesaj aldığını  söyleyen Demir, ’Adli sicili bulunan ve bundan dolayı ekonomik, sosyal ve psikolojik sıkıntılar içinde  yaşam mücadelesi veren insanlarımızın, insanca yaşam talebi dikkate alınarak adli sicil affı, hukuk reformu maddeleri arasında yer almalı’ dedi. 
‘İnsanca yaşam için Adli Sicil Affı çıkarılmalı’ 
Adli sicili bulunan 7 milyonun üzerindeki vatandaşlardan aldığı sayısız mesaja değinen Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir,’ Bana iletilen sayısız mesajdan bir tanesi aynen şu şekildedir. ‘’Ü.H: Sn. Hüseyin Demir bey, Marka kanununa muhalefetten 1 yıl 3 ay ceza aldım. Bu ceza memnu haklarının iadesini almasam 30 yıl sicilimde gözükecek. Ben sınıf öğretmenliği 3 sınıf öğrencisiyim ailem Antalya'da giyim, çanta işi yapmakta. Ailemin üstünde icra olduğu için iş yerini benim adıma, bende yazın iş yerinde çalışıyorum. Sizin Adli Sicil Affı ile 7 milyon kişiye temiz bir sayfa açılmalı haberinizi gördüm ve sadece kendim için demiyorum 7 milyonun üzerinde kişinin hayatını etkileyen ve düzgün bir hayata kavuşmaları önündeki en büyük engel olarak duran adli sicil kanunu değiştirilmesi yönündeki açıklamanıza tam anlamıyla katılıyorum. Ben bir genç olarak 30 yıl önümde engel olarak duracak sabıkalı damgasını hak etmiyorum. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bizi en iyi anlayacak insanların başında geliyor zira kendisi de haksız yere hapse girmiş biri, eğer cezası 1 yıldan fazla olsaydı bugün 18 yıldır ülkeyi yönetemeyecekti. Sizden ricamız sesimizi duyurmanız belki bu haklı serzenişimiz Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a ulaşır ve bir çözüm bulur. Yaptığınız açıklamalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. ’Şeklinde sayısız mesaj aldığını söyleyen Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, adli sicili bulunan insanların kendisine ilettiği mesajların genel içeriğinin, insanca yaşama, toplumda yaşadıkları sabıkalı damgasından kurtulma, iş arayışlarında, yeni bir iş bulmaları önündeki en büyük engelin adli sicil kaydı olduğunu, bundan dolayı insanca yaşama talebin karşılık bulması için bir seferliğe mahsus adli sicil affının çıkarılması yönünde taleplerden oluşmaktadır’ dedi. 
‘Sivil Anayasa ve Hukuk Reformu vakit kaybedilmeden hayata geçmeli’ 
Yeni anayasa ve hukuk reformunun önemine değinen Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, ’Mevcut anayasamız, 1980 darbesinin ürünü olarak 1982 de yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar sürekli değiştirilerek yamalı bohça halini almış ayrıca günümüz koşullarına uygun olmaması, değiştirilmesi için yeterli bir sebep olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye'nin, darbe anayasasından kurtulması, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmasının ne kadar gerekli ve önemli olduğu, 1982 anayasasında, bugüne kadar 19 ayrı düzenleme ile 184 değişiklik yapılmasına rahmen  hala değişikliğe ihtiyaç duyulması yeni bir anayasa için yeterli olduğunu göstermektedir.Hukuk reformları aynen yeni anayasa gibi çok büyük bir ihtiyaç halini almış bulunmaktadır. Bunun en bariz örneği adli sicil kanununda gözüktüğü gibi yarar değil, zarar veren bir kanun olarak yarattığı mağduriyetler 7 milyon vatandaşı ilgilendirmesi bakımından çözüm için yeterli bir sebeptir. Bundan dolayı hukukta aksayan tüm yönler, hukuk reformu ile giderilmelidir. Hiç vakit kaybetmeden hayati öneme sahip yeni Anayasa, hukuk reformları, adli sicil affı, adli sicil kanununda değişiklik gibi düzenlemeler bir an önce yapılması ülkenin faydasına olacaktır ve bu gibi değişikliklere tüm siyasi partilerin destek vermesi çok büyük önem arz etmektedir. ’dedi. 
 
Ara-t-rmac-Yazar-H-seyin-DemirH-seyin-demir

 
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