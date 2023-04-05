Yerli yabancı 115 sanatçı ve akademisyen acılarını paylaşmak için bir araya geldi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle deprem bölgesindeki yaraları sarmak ve acıları paylaşmak için "Destek Olalım" projesi başlatıldı. Projeye yerli ve yabancı 115 akademisyen ve sanatçı katıldı.

-Eserler 10-30 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak sergilenecektir.

Yerli ve yabancı 115 akademisyen ve sanatçının eserleri, 10-30 Nisan 2023 tarihleri arasında yukarıda adı geçen üniversitelerin resmi internet sitelerinde online olarak sergilenecek. "Destek Olalım: Uluslararası Online Karma Sergi"ye katılmaya hak kazanan sanatçıların kendi belirledikleri oranlarda yaptıkları bağışlar Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı AFAD Yardım Hesaplarına aktarıldı. Tüm bağışların makbuzları da Sergi Küratörlerine teslim edildi.

-Üç üniversite yaraları sarmak için ortak bildiriye imza attı: "Destekleyelim."

Türkiye, yüzyılın en yıkıcı ve en ölümcül karasal “ikili” depremleriyle karşı karşıya kaldı. 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem kaydedildi. Aynı gün saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem daha meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu geniş bir alanda çok şiddetli hissedildi. Yıkım çok büyüktü. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen "ikili" depremler, tarihin en yıkıcı ve en ölümcül depremleri listesine eklendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle "Destek Olalım" adlı Uluslararası Resim Sergisi projesini başlattı.

-Yerli ve yabancı 115 akademik sanatçının eserleri sergilenecektir.

Sergi Küratörleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Hakan Çiloğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Mehmet Emin Kahraman, "Destek Olalım: Uluslararası Online Karma Resim Sergisi" projesine yerli ve yabancı 115 sanatçı ve akademisyenin katılacağını duyurdu.

Küratörler, serginin halka açık olacağını ve 10-30 Nisan 2023 tarihleri arasında yukarıda adı geçen üniversitelerin resmi web sitelerinde çevrimiçi olarak izlenebileceğini belirtti.

-Yerli ve yabancı 115 akademisyen sanatçının eserlerinden oluşan sergi 10-30 Nisan 2023 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerden ziyaret edilebilir:

http://gestuam.marmara.edu.tr/

https://tesaum.sdu.edu.tr/

http://www.satpark.yildiz.edu.tr/

-"Destek Olalım: Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi" organizatörleri aşağıdaki gibidir:

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM)