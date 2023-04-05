ABD ile ticari ilişkiler tarihin en yüksek seviyesine erişti



Isparta Mart 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 7 milyon 383 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğindeki toplam ihracat ise 14 milyon dolar oldu.



-Isparta'nın ihracat rotası Avrupa Birliği ve ABD

Isparta 1- 31 Mart 2023 tarihleri arasında en yüksek ihracatı Avrupa Birliği'ne (AB) gerçekleştirdi. Almanya'ya 1, Birleşik Krallık'a 1,1, Fransa'ya 1,4, İspanya'ya 1,2, Kanada'ya 1,4 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Isparta'nın Rusya Fedarasyonu'na ihracatı 2 milyon dolar bandını da aştı.

Ukrayna ile dış ticaret ilişkileri zayıflamaya devam ediyor: 73 bin dolar…

Isparta, anılan dönem içerisinde Türkmenistan'a 1,1, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise 2,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



Ülke Mr.'23 Oca.-Mr.'23



ABD 7.383,40 14.038,29

ALMANYA 1.064,69 3.323,01

ANTALYA SERBEST B. 6,40 3.750,07

AVUSTURYA 314,17 645,26

BAE 384,99 1.361,03

BİRLEŞİK KRALLIK 1.190,40 3.167,10

BULGARİSTAN 431,24 1.124,52

ÇİN 2.511,27 6.554,16

FRANSA 1.413,27 4.571,63

İSPANYA 1.291,88 6.667,29

İSRAİL 387,84 975,43

İTALYA 767,89 2.347,04

KANADA 1.463,87 1.633,06

RUSYA FEDERASYONU 2.241,89 5.717,76

TÜRKMENİSTAN 1.165,69 1.860,96

UKRAYNA 73,80 392,85

YUNANİSTAN 90,98 363,71



Toplam 39.067,58 98.629,25