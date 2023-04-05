Isparta'nın ihracatını 'tarım ürünleri' sırtlıyor

Isparta Mart 2023 içerisinde Türkiye'nin en yüksek ihracat gerçekleştiren 29'uncu il oldu. Bunu sağlayan sektörlerin başında ise 'tarım ürünleri' geliyor.



-Yaş meyve ve sebze ihracatı 7,8 milyon dolar oldu

Isparta 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında 7 milyon 800 bin dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde meyve ve sebze mamullerinde ise bu değer 1 milyon 500 bin dolar şeklinde kayıtlara geçti.

Isparta'nın tarımsal sanayiye daha çok yönelmesi gerektiğini anlatan bir diğer veri de kuru meyve ve mamullerinde oldu. Bu alanda Isparta'nın ihracatı 79 bin dolar gibi sembolik bir seviyede kaldı. Isparta'nın tarımsal sanayiye yatırım yapması şart.



-Kimyevi maddelerde ihracat 3 milyon doları aştı

Isparta, Mart 2023 tarihinde kimyevi maddeler ve mamullerinde 3 milyon 580 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.

Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde Isparta'nın ihracatı ise 2 milyon dolar bandını aştı.

Tekstil ve hammaddelerinde 1 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Hazır giyim ve konfeksiyonda ise bu oran 1,1 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçirildi.



Sektör Mr.'23 Oca.-Mr. '23



Çelik 391,48 729,25

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 8.303,02 13.059,56

Demir ve Demir Dışı Metaller 590,14 1.020,36

Deri ve Deri Mamulleri - 5,97

Elektrik ve Elektronik 78,05 382,76

Fındık ve Mamulleri - 1,72

Halı 1.983,97 4.994,59

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.119,13 6.157,89

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 479,45 1.529,97

İklimlendirme Sanayii 1.273,87 3.322,13

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.580,62 9.681,04

Kuru Meyve ve Mamulleri 79,39 199,65

Madencilik Ürünleri 7.077,43 17.716,30

Makine ve Aksamları 387,00 1.263,49

Meyve Sebze Mamulleri 1.589,44 2.496,12

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.017,81 8.462,93

Mücevher 9,07 113,15

Otomotiv Endüstrisi 5,81 25,81

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 891,64 1.143,53

Süs Bitkileri ve Mamulleri 101,22 1.336,52

Tekstil ve Hammaddeleri 1.234,09 4.512,75

Yaş Meyve ve Sebze 7.820,92 20.383,70



Toplam 39.067,58 98.629,25





