A101'den koronavirüs açıklaması

A101 marketleri, Koronavirüs (COVID19) ile mücadelede tedbirlerini artırırken müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.



Sürecin en başından beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bildirgelerini harfiyen uygulayan A101, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve güvenliğini en üst seviyede tutmaya özen gösteriyor.



Türkiye’nin her köşesine yayılmış 9.000 marketi ile halkın her türlü ihtiyacını en uygun ve kesintisiz şekilde çözmek üzere tüm çalışanları ile görev başında olan A101, hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Bu hassasiyet ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan gelen yeni bilgiler ve ilave önlemlere göre aksiyon alan ve bu kapsamda tedbirlerini arttıran A101, Sağlık Bakanlığı web sitesinde 19 Mart akşamı yayınlanan bilgilerde “ilave önlem” olarak belirtilen tıbbi maskeleri bütün mağazalarına gönderecek şekilde hazırlıklarını tamamlayıp dağıtıma başladı.



A101, kurumsal önlemlerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da toplumsal ve kişisel sorumlululuk kapsamında yapılması gerekenlere dikkat çekiyor. Bu bağlamda, alışveriş arabalarının ürünleri taşıma misyonu dışında sosyal mesafeyi koruyucu etkisi olduğun bilgisini paylaşarak farkındalık yaratıyor. İki alışveriş arabası arasında bulunan ve kasada sıra beklerken önünündeki kişiyle araya konan 1,5 metrenin önemli olduğunu hatırlatıyor.

Ayrıca insan sirkülasyonunun fazla olduğu marketlerindeki ödemelerin, kredi/banka kartlarının “temassız ödeme” özelliği kullanılarak yapılmasını öneriyor. Bunun dışında A101 marketlerinden çıkarken ellerin dezenfekte edilmesini, göz,ağız ve burun ile temasından kaçınılmasını tavsiye ediyor.



