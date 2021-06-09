AKSU'DA HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞENLİĞİ KUTLAMALARI

1-7 Haziran 2021 tarihlerinde Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği";Şenliklere Aksu Kaymakamı Adem ÇELİK, Belediye Başkanı Veli KAHRAMAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Veli KAYACAN, Daire Amirleri ve konukların katılımları ile sergi açılışları, kursiyerlerin gösterileri ile başladı.Zindan Mağarası-Başpınar Doğa Yürüyüşü; Balık Havuzlarını Ziyaret, Gül toplama, çilek toplama, Masa Tenisi turnuvaları ile ile devam etti.Masa Tenisi turnuvasında dereceye girenlere ödül töreni ile "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" 7 Haziran 2021 tarihinde sona erdi.