Yalvaç’tan 2 okul öğrencilerinin oluşturduğu iki ekip 21 – 26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST 2021 Finalinde yerlerini aldı.Yalvaç Fen Lisesi ,Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Özgür’ün yönetiminde, Fen Lisesi öğrencileri Harun Sıraç Selman, Yavuz Selim Bayram ve Arda Yıldırım’dan oluşan “Cosmic Vision” takımı 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisinde “Color My Iris” projesi ile,Yalvaç Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni İsmail Abacı yönetiminde Yalvaç Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Celil Muhammed Turan ve Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu öğrencisi Reşat Aldemir’den oluşan “Antikten Robotiğe” takımı 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon Kategorisinde “Lazer Sistemli Okul Güvenliği” projesi ile TEKNOFEST-2021 Finale kalarak Yalvaç’ı temsil edecekler.