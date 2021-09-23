Yalvaç’ta sicil bürosu hizmete girdi

Esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerini kolayca görebilmeleri amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’ın girişimleriyle Yalvaç’ta sicil bürosu açıldı.Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçelerimizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, sicil işlemleri için Isparta merkeze gitmek zorunda kalıyor bu nedenle hem maddi hem de zaman kaybı yaşıyorlardı. Esnaf ve sanatkarın sicil işlemlerini kolayca görebilmesi için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’ın girişimleri sonucu Ticaret Bakanlığı’ndan olur alınarak, sicil bürosu Yalvaç’ta hizmete girdi.Birlik Başkanı Tural, konuyla ilgili açıklamasında “Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçelerimizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerini kolayca görebilmeleri adına Yalvaç’ta sicil büromuz hizmete girmiştir. Resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacağımız sicil büromuz, Yalvaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi binasında hizmet vermektedir. Sicil büromuzun esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.