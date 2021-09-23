EĞİRDİR HALKI SENFONİ URFA SIRA

GECELERİ SAZ EKİBİNİ ÇOK SEVDİ.

KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN GÖK STANDLARI GEZDİ.



SIRA GECESİ BUGÜN AKŞAM EĞİRDİR LİMANDA DEVAM EDİYOR.

Gaziantepliler Konfederasyonu Dernekleri ve Eğirdir Belediyesi işbirliğiyle Eğirdir Liman’da yöresel ürün ve yöresel yemekler festivali devam ediyor. Senfoni Sıra Geceleri Saz Ekibi ve sanatçıları ise verdikleri konserlerle Eğirdir halkının beğenisini toplamaya devam devam ediyor.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök Gaziantep Günleri Yöresel stantlarını gezerek sıra gecesi programına katıldılar. Eğirdir halkının günlerdir süren gösteri ve sıra gecelerine ilgi göstermesi memnuniyet yarattı.Bugün akşam Eğirdir Liman’da SIRA Gecesi konseri devam edecek. Tüm halkımız davetlidir.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)