EĞİRDİR BELEDİYESİ ANTRENÖRÜ MİLLİ SPORCU

KADİR EKEN ÇİFT MADALYA İLE DÖNDÜ.

Eğirdir Belediyesi Antrenörü Milli Sporcu Kadir Eken 6. WT Başkanlık Taekwondo Kupası müsabakalarında Milli Takım adına yarışarak ülkemize 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandırdı.Taekwondo 6. WT Başkanlık Kupası 15-22 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. 6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının sekizinci ve son gününde Türk Taekwondocular, poomsae kategorisinde 13’ü altın 37 madalya kazandılar.Bu yıl Türkiye’de düzenlenen 6. WT Başkanlık Kupasında ülkemizi ve ilimizi Milli Takım adına temsil eden Eğirdir Belediyesi Antrenörü Kadir Eken, Isparta Halk Eğitim Merkezi Antrenörü Murat Kandemir ve Gelendost Halk Eğitim Merkezi antrenörü İsmail Kul’dan oluşan takımımız 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. 40 yaş üstü ferdi kategoride ise mücadele eden Eğirdir Belediyesi Antrenörü Kadir Eken 3. olarak bronz madalya kazanarak çift madalya ile Eğirdir’e döndü.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök başarısından dolayı ülkemize ve ilçemize madalyalar kazandıran Milli Sporcu ve Antrenör Kadir Eken’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)