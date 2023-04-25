Yalvaç ilçesindeki Yukarıkaşıkara köyünde, yapımı planlanan 1 kat ve 8 derslikli Yukarıkaşıkara İlkokulu için ihale tarihi belli oldu. Toplam 25.970,57 m² alanda yapılacak olan okulun kapalı alanı 1552,61 m² olacak. İhale tarihi olarak 30 Mayıs 2023 belirlenen okul, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri laboratuvar ortamları da sağlayacak. Modern ve depreme dayanıklı tasarımıyla öğrencilerini ağırlayacak olan okul aynı zamanda geniş bir okul bahçesi ve çeşitli spor alanlarına sahip olacak. Okul binası öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte bir kütüphane ile de donatılacak. Eğitim yatırımlarının il ve ilçe merkezlerinde olduğu kadar ihtiyacın bulunduğu köylerde de devam ettiği Isparta'da, bu yeni okul binası da çocuklarımızın geleceği için önemli bir adım olacak.