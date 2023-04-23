Endonezya Büyükelçisi Iqbal, Isparta Vali Vekili Özgödek'i Ziyaret Etti

Büyükelçi Iqbal ve Vali Vekili Özgödek Arasında Görüşme Gerçekleşti

Ziyaret Ülkeler Arası İlişkilerin Gelişmesi Açısından Önemli Görüldü

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, bir heyet ile birlikte, Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek'i ziyaret etti. Ziyarette, Büyükelçi Iqbal Şeref Defteri'ni imzaladı ve ardından Vali Vekili Özgödek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Vali Vekili Özgödek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Büyükelçi Iqbal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Vekili Özgödek'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.