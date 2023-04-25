Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği Yarışları

Yaklaşık 100 Okçu Hedefleri Vurarak Puan Topladı

Dereceye Giren Sporculara Kupa ve Madalyalar Verildi

Geleneksel Türk Okçuluğu Gençler Arasında Yaygınlaşıyor

Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği yarışları Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Yarışlara Minik, Küçük, Yıldız ve Gençler kategorilerinde yaklaşık 100 okçu katıldı ve hedefleri vurarak puan topladı. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi. Geleneksel Türk okçuluğunu canlandırmak ve gençler arasında yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.