ISUBÜ’ye yapılacak eğitim binasının hafriyat alımına başlandı.Hedef şehri ve kampusu güçlendirmekIsparta’da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği vasıtasıyla ISUBÜ’nün fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla harekete geçildi.Üniversiteye yardımseverlerin katkılarıyla Hızırbey Mahallesi’nde eski Kız Sağlık Kolejinin bulunduğu 5 bin metrekare alanda yapılacak eğitim binası için Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Başdeğirmen ile ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler arasında mayıs ayında protokol imzalanmış ve ardından dernek tarafından binanın yapılacağı alanın yer teslimi alınmıştı.Haziran ayı itibariyle de eğitim binasının yapılacağı 5 bin metrekarelik alanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından şimdide alanda hafriyat alım çalışmalarına başlandı.İş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla ISUBÜ’ye kazandırılacak olan eğitim binasının hafriyat alımı gerçekleşiyor. Hafriyat alımlarına belediye iş makinelerinin yanı sıra Altın Nakliyat ve Kartaş firmalarının kamyon ve iş makineleri de destek veriyor.Belediye Başkanı ve Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının eğitime destek olduğunu söyleyerek, yapılacak yatırımın Ispartalı vatandaşlar tarafından gerçekleştirileceğini kaydederek, inşaat alanında yapılan hafriyat alımına katkı sunan firmalara teşekkür etti.Yapılacak eğitim yatırımının vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Başdeğirmen, “Bizler üniversitenin çok daha ileri gidebilmesi, eğitimin güçlü olması, Türkiye’de söz sahibi olabilmesi ve gençlerin eğitimini aldıktan sonra başarılı şekilde ismimizi güçlü tutması amacındayız. Hedefimiz şehrimizi ve kampüsümüzü güçlendirmektir” dedi.