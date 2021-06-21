Vücut geliştirme ve bilek güreşi branşlarında kariyeri başarılarla dolu olan, spor hayatını antrenörlük ve hakemlikle sürdüren Seydi Ali Tunca, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ederek Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu başkanlığına aday oldu. Sektörün sorunları hakkında bilgi veren Seydi Ali Tunca, yeterli sayıda uluslararası turnuva düzenlenmemesi, başarılı sporcu ve antrenörlerin yeterince desteklenmemesi gibi nedenlerle Türkiye’nin bu alanlarda bir türlü istediği başarıları elde edemediğini söyledi. Tunca, “Başkan seçildiğim taktirde yeni dönemde yapacağımız çalışmalarla Türkiye olarak büyük başarılara imza atacağız. Bunu başaracak gücümüz ve potansiyelimiz var” diye konuştu.Dünya şampiyonaları öncesi milli takım kampları düzenlenmediğini de dile getiren Seydi Ali Tunca, hazırlık kampları olmaması ve turnuva eksikliğinin milli sporcuları olumsuz etkilediğini ifade etti. Bugüne kadar binlerce antrenöre eğitim veren, ulusal ve uluslararası müsabakalara birçok sporcu hazırlayan Seydi Ali Tunca şunları söyledi:“Türkiye’de gerek vücut geliştirme gerekse bilek güreşi dallarında çok başarılı sporcularımız ve bunları hazırlayan çok başarılı antrenörlerimiz var. Fakat bu arkadaşlarımız turnuvalara kendi salonlarında, kendi imkanları ile hazırlanıyorlar. Milli takım kampları düzenlenmiyor. Sporcularımızın tecrübe kazanması için uluslararası turnuvalar düzenlenmiyor. Federasyonun sporcu ve antrenörlerimize maddi bir desteği de yok.Biz tüm bu eksiklik ve aksaklıkları gidermek için göreve talip olduk. Göreve geldiğimizde ilk işimiz federasyona ait yeni bir bina inşa etmek olacak. Yeni federasyon binası içerisinde; idari bölümler, Milli Takım kamplarının yapılacağı spor salonları ve konferans salonları oluşturulacak. Faaliyetlerin aynı bina içerisinde olmasının daha kaliteli hizmet sağlayacağına inanıyoruz. Burada bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişim seminerleri düzenleyeceğiz. Yurt dışı yarışmaları öncesi Milli Takım Hazırlık Kampları düzenleyeceğiz.Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi branşlarında ulusal ve uluslararası prestijli özel turnuvalar düzenleyeceğiz. Sporcu ve antrenörlerimizi maddi olarak destekleyeceğiz. Hakemlerimizin eğitimi için yurt dışından eğitmenler getireceğiz, hakemlerimizin harcırahlarını da iyileştireceğiz. Master kategorisinde yarışan sporcuları da destekleyeceğiz. Masrafları büyük oranda sponsor desteği ile sağlanacak olup, uluslararası başarı elde edenler ödüllendirilecek. Öte yandan milli takım antrenörleri sadece teknik kuruldan değil milli takıma sporcu veren antrenörlerden oluşacak. Tüm bu atılımlarla Türk’ün gücünü dünyaya göstereceğimize inanıyorum”.