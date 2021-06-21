EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU’NA EĞİRDİR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DOSYAYI SUNDU.

Bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Isparta Valiliği’ni ziyaret etti.TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de eşlik ettiği ziyarette Vali Ömer Seymenoğlu Bakan Karaismailoğlu’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Isparta’da devam eden yatırımları ile ilgili bilgi verdi.Valilik ziyaretinin ardından Isparta Belediye’sini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunarak esnaf ve çalışanlarla sohbet etti, bol kazançlar diledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak yolun son durumu ile ilgili ilgililerden brifing aldı.Burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden yol ile iki il arasındaki mesafenin 14 kilometreye düşeceğini belirtti.Bakan Karaismailoğlu “Isparta-Burdur Dostluk Yolu, iki güzide şehrimiz arasındaki 21 kilometrelik mesafeyi 14 kilometreye indirecek. Projemizde, askeriye trompet tipinde köprülü kavşak ve 236 m uzunluğunda 1 adet viyadük ile birlikte yolumuz bölünmüş yol standardında olacak. Bu yıl tamamlayacağımız Isparta-Burdur Dostluk Yolu’muzun hizmete girmesiyle birlikte sağlanacak tasarruf; zamandan yıllık 17 milyon lira, akaryakıttan da 8,6 milyon lira olmak üzere, toplamda 25 milyon 704 bin lira olacak” dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Bakan Adil KARAİSMAİLOĞLU’nun Isparta ziyareti programının tamamına katıldı. Isparta Valiliği ziyareti sırasında Eğirdir için önem arz eden konuları dosya halinde görseller ile birlikte Bakan KARAİSMAİLOĞLU’na sunan Başkan Veli GÖK konular hakkında da bilgiler verdi. Eğirdir Elması ve Eğirdir ile ilgili materyaller ve Elma Ürünlerini de Bakana hediye eden Başkan Veli GÖK’ün sunduğu dosyada şu ifadelere yer verildi.ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞINAANKARAEğirdir Gelendost duble yolunun yapılmasına ihtiyacımız var desteğinizi arz ederiz.Eğirdir Isparta tren yolu projesi ve Eğirdir gar projesi DDY bölge müdürlüğümüzce proje ve keşifleri hazırlanarak yatırıma teklif edilmiş olup Projenin hayata geçmesi halinde yolcu nakliyeciğili, yük nakliyeciğili, turizm ve dağ komando sevkiyatları açısından önemli katkı sağlayacaktırYatırıma alınabilmesi için desteğinizi arz ederiz.Eğirdir balıkçı barınağı limanı ikinci etap imar planı 1 adet 122,50 m yüzer iskele ve 1 adet 70 m yüzer iskele inşaatı ve 50 m rıhtım inşaatı planlanmış olup projenin hayata geçmesi halinde balıkçı barınağımızın mevcut 110 tekne olan yanaşma kapasitesi yaklaşık 200 tekneye çıkacaktır. Balıkçı barınağında söz konusu ilave rıhtım ve iskele yapımı balıkçılık,turizm ve su sporları açısından gelişmekte olan ilçemize önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.desteğinizi arz ederiz.Eğirdir dereboğazı yolunun genişletilerek boğaz ova bölgesinde kanalın her iki tarafından DSİ istimlakında olan güzargahların kanalın her iki tarafı gidiş geliş şeklinde yeni istimlak yapmadan tarım alanlarının da korunması ile yolun yapılmasına ihtiyacımız var desteğinizi arz ederiz. 18,06,2021 saygılarımla.VELİ GÖKEĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI