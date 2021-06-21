BAŞKAN VELİ GÖK EĞİRDİR DOSYASINI VERDİ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti.Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik Makamına geçen Bakan Yardımcısı Özkaldı, Vali Seymenoğlu ile bir süre bakanlığın Isparta’ya dair projeleri ve ilimizdeki çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Bakan Yardımcısı Özkaldı, Isparta’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Vali Seymenoğlu’na misafirperverlikleri için de teşekkür etti.Kendilerini ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Seymenoğlu ise ziyaretleri için Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya teşekkür etti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Bakan Yardımcısı ÖZKALDI ile görüşerek Eğirdir ile ilgili önemli konuların bulunduğu dosyayı verdi.Dosyada şu konular yer aldı.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINAANKARAEğirdir ilçemiz de 10,000 ton olmak üzere il genelinde 70,000 ton elma stokumuz vardır mevcut elma fiyatları maliyetlerinin altında olup sezonun son günlerindeyiz. Üreticinin elindeki elmaların değerlendirilmesi amacıyla tarım kredi kooperatifleri genel müdürlüğü bölgemizde tespit çalışmalarını yaptı. Tarım kredi kooperatifleri genel müdürlüğü pazarlama imkanları, kamu kurumları ihtiyaçları veya belediyeler ihtiyaçları çerçevesinde desteğinizi arz ederiz.Eğirdir ilçemizde yapılması planlanan Çay barajı ve Tepeli göleti cazibeli sulama imkanından faydalanılması ve Eğirdir gölü su rezervinin korunması açısından önem arz etmekte olup yatırım programına alınabilmesi için desteğinizi arz ederiz.Eğirdir gölü su rezervinin korunması ve yükseltilmesi için Aksu Baklan, Bağıllı deresinden Akdeniz e giden suyun yılanlı ovasının ıslahı da düşünülerek Eğirdir gölüne açık kanal ile aktarılması için DSİ bölge müdürlüğümüz etüd çalışmalarına başlamış olup 2021 yılında yapılabilmesi için desteğinizi arz ederiz.Eğirdir belediyemiz bütçesi çok sıkıntılı olup İlçemiz İçme ve kullanma suyunun tamamını enerji ile temin etmekteyiz. DSİ Tarafından Belediyemizi tahsisi yapılan Bağıllı köyü yakınlarındaki Karacasu kaynağından ilçemize kadar DSİ tarafından isale hattının yapılması halinde suyun cazibeli gelmesinden dolayı yıllık 2,000,000,00 Tl enerji tasarrufumuz olacaktır .desteğinizi arz ederiz.Eğirdir gölünün temiz tutulması su Sirkilasyonunun artırılması amacıyla Eğirdir küçük ada Yeşilada arasına 120 metre köprü yapılmasına ihtiyacımız var Eğirdir gölü özel hükümleri mevzuatında köprü yapılmasını öngörmüş ve mevzuat da karşılığı var DSİ tarafından mevcut köprünün yenilenmesi veya yeniden köprü yapılabilmesi için desteğinizi arz ederiz.Eğirdir ilçemizde 800 yıldır devam eden tarihi pınar pazarı panayırı ucuz ve taze et kesimi ile ön plandadır tarihi pınar pazarı misyonunun devam etmesi ve ilçemizle beraber Aksu, Sütçüler, Yenişarbademli ve Gelendost ilçelerimizle beraber 5 ilçenin birlikte ihtiyacına cevap verebilecek belediyemizce hazırlanan kapalı hayvan pazarı ve mezbahane projemize desteğinizi arz ederiz. 18.06.2021Saygılarımızla VELİ GÖKEĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI