Başkanımız derdimize derman oluyor

Dere Mahallesinde yaklaşık 20 yıl önce oluşturulan ve bugüne kadar yolları tozdan geçilmeyen mezarlık alanına kilit taşı döşendi. Yapılan çalışmalardan dolayı Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, yeni mezarlık diye ismi geçen alanın 15-20 sene önce kurulduğunu dile getirdi. Muhtar Taşçeken, “Son 5 yıldır mezarlık alanımızda yoğunluk oluştu. Mezarlık alanımız toz, toprak içindeydi. Durumu belediye başkanımıza aktardık, kendisi gelerek bizzat inceledi. Başkanımız hemen kilit taşı yapılması talimatını verdi ve mezarlık alanımız yapıldı. Başkanımız her zaman bizlerle ilgileniyor, dertlerimizi dinliyor, taleplerimizi alıyor, derdimize derman oluyor. Başkanımıza her konuda yardımlarından dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.