Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde devlet-millet iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında bisiklet dağıtımı gerçekleştirdi. Deprem afeti sonrası yaraların sarıldığı ilçede, Isparta Belediyesi, Isparta İl Özel İdaresi ve hayırsever iş insanları tarafından temin edilen 200 bisiklet, Afşinli çocukların yüzünü güldürdü.Vali Baruş, konteynır yaşam alanlarında ikamet eden çocuklara bisikletleri bizzat teslim etti. Onların sevincine ortak olan Vali Baruş, çocukların mutluluğunu görerek duygusal anlar yaşadı. Bisikletler, çocuklara hem eğlenceli bir aktivite sunmanın yanı sıra, günlük hayatlarında daha fazla hareket imkanı sağlamayı hedefliyor.Afşin ilçesindeki depremzedeler için gerçekleştirilen bisiklet dağıtımı, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vali Baruş'un liderliğindeki bu girişim, çocukların umutlarını ve geleceklerine dair umutlarını güçlendirmekte ve onlara destek vermektedir.Isparta Valisi Aydın Baruş'un Afşin'deki depremzedelere bisiklet dağıtımı yaparak çocukların sevincine ortak olması, toplumun birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan önemli bir adım olarak değerlendirildi.