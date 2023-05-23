Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları Dünya Kickboks Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, 17 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuarı'nda düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonasında gösterdikleri performansla büyük bir başarıya imza attılar. Sporcularımız Mertcan Çelik ve Yüksel Ünal, kategorilerinde üstün bir performans sergileyerek önemli dereceler elde ettiler.

Mertcan Çelik, 63 Kg Light Contak kategorisinde Dünya ikincisi olurken, Yüksel Ünal ise 50 Kg Light Contak kategorisinde Dünya üçüncülüğünü kazandı. Bu önemli başarılar, sporcularımızın azimli çalışmalarının ve hırslı mücadelelerinin bir sonucudur.

Sporcularımızın başarılarının arkasında emek veren antrenörleri Bülent Çetin ve Oğuzhan Çelik'i de tebrik ediyoruz. Bu başarılar, onların özverili çalışmalarının bir göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır. İl Müdürlüğümüz olarak, sporcularımıza başarılarının devamını diler ve kendilerini gururla kutlarız.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençlerimizin ve sporcularımızın başarılarına destek vermeye ve sporun gelişimi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.