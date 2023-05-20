Isparta Valisi Aydın Baruş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki koordinatör Vali olarak görev yaparken, bölgede yürütülen çalışmalara nezaret etti. Deprem afetlerinin ardından hızla devam eden çalışmalarda, konut ihtiyacının karşılanması önemli bir öncelik olarak belirlendi.Vali Baruş'un liderliğindeki devlet-millet iş birliğiyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Afşin ilçesinde de TOKİ tarafından güvenli alanlarda hızlı bir şekilde konut inşaatlarına başlandı. Isparta Valisi, ilçede devam eden TOKİ inşaat alanını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.Aynı zamanda Afşin'e bağlı kırsal mahallelerde devam eden enkaz kaldırma faaliyetlerini de yerinde takip eden Vali Baruş, çalışmalar hakkında detaylı bilgiler almak için Altunelma mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Baruş, onların yaşadığı zorlukları dinleyerek desteklerini dile getirdi.Son olarak, mahalle esnafı için oluşturulan konteynır çarşıyı ziyaret eden Vali Baruş, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Bu ziyaretlerle birlikte Vali Baruş, Afşin'deki çalışmalara olan destek ve ilgisini gösterdi, halkla doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi oldu.Isparta Valisi Aydın Baruş'un, Afşin'deki çalışmaları inceleyerek Altunelma Mahallesi sakinleriyle buluşması, vatandaşların güven ve umutlarını pekiştiren bir adım olarak değerlendirildi.