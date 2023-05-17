Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı Isparta'da Gerçekleştirildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye Ormancılar Derneği ve Orman Mühendisleri Odası da etkinliğe destek verdi. Ayrıca, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı, ISUBÜ Rektörü, ISUBÜ Orman Fakültesi Dekanı, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi Başkanı, Isparta Orman Bölge Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, akademisyenler ve öğrenciler de etkinliğe katıldı.Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Necati Baş, açılış konuşmasında, dernek olarak amacının doğa, orman ve çevre bilincini toplumda yaymak olduğunu belirtti. Daha önce "Orman Oyunları" adıyla düzenlenen etkinliğin şu anda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi ile birlikte "Orman Olimpiyatları" olarak devam ettiğini ifade etti.